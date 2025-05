Trotz Fernbeziehung: So meistern Anna und Tano die Distanz

Anna und Tano sorgen weiterhin für Schlagzeilen: Das Paar, das sich bei der Show Are You The One? kennenlernte und seit Anfang des Jahres offiziell zusammen ist, lebt aktuell in einer Fernbeziehung. Im Gespräch mit Promiflash beim Bild-Renntag verriet Tano allerdings: "Ich wohne in Siegen und Anna in Köln. Das sind 80 Kilometer mit dem Auto, eine Stunde Fahrt. Wir sehen uns aber so oft. Also, ich glaube, das ist keine richtige Fernbeziehung."

Dass sie die überschaubare Entfernung und ihre Flexibilität nutzen, entlastet ihre Beziehung erheblich. Für Tano fühlt es sich absolut nicht an wie eine klassische Fernbeziehung: Während viele Paare in ähnlicher Situation wochenlang getrennt sind, schaffen die beiden Reality-TV-Darsteller immer wieder gemeinsame Momente und nehmen sich bewusst Zeit füreinander. Ihre offene Art macht deutlich: Vertrauen und Nähe stehen für sie im Vordergrund – selbst wenn sie nicht am gleichen Ort leben.

Bereits während der Show stand ihre Beziehung auf einer harten Bewährungsprobe. Tano musste einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um Annas Vertrauen nach einigen Fehltritten zurückzugewinnen. Er gab nicht auf und kämpfte um die Studentin, bis sie ihm schließlich eine zweite Chance gab. Ihr Umgang miteinander beweist: Auch schwierige Anfänge lassen sich mit viel Einsatz und gegenseitigem Engagement meistern.

