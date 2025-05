Nach Vertrauensbruch: So kämpfte Tano um Annas Herz

Tano und Anna sind seit Anfang des Jahres offiziell ein Paar – obwohl ihre Liebesgeschichte turbulent begann. Nach ihrem gemeinsamen Abenteuer in der Realityshow Are You The One? kriselte es gewaltig: Tano hatte mit Annas bester Freundin aus der Show geschlafen und dies zunächst verschwiegen. Beim Bild-Renntag verrieten sie nun gegenüber Promiflash, wie es dennoch zum Happy End kam. Tano erklärte: "Da waren schon einige Blumensträuße dabei. Auch der eine oder andere selbst gepflückte. Und dann natürlich halt mit der Zeit und den Taten." Anna bestätigte, dass sich Tano "ordentlich ins Zeug gelegt" habe, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen.

Der Start ihrer Beziehung war alles andere als einfach. Nach dem Finale der Show stand ein massiver Vertrauensbruch im Raum, der besonders Anna belastete. Doch Tano unternahm laut eigenen Angaben alles, um Zweifel auszuräumen – mit kleinen Gesten, ehrlicher Kommunikation und viel Geduld. Anna entschied sich schließlich, ihrem ehemaligen Reality-TV-Kollegen noch eine Chance zu geben: "Am Ende des Tages habe ich dann meinem eigenen Glück noch eine Chance gegeben", verriet sie.

Bereits zuvor wurde deutlich, wie viel Energie Tano ins Wiedergutmachen steckte und wie schwer es war, Annas Vertrauen zurückzugewinnen. Durch das Fernsehformat wurden Tano und Anna schlagartig bekannt – privat setzte er jedoch auf altmodische Romantik statt auf große TV-Gesten. Mittlerweile zeigen sich die beiden nicht nur ganz verliebt in der Öffentlichkeit, sondern beziehen auch Familie und Freunde aktiv in ihre Beziehung ein.

Instagram / annaoliviax "Are You The One?"-Kandidaten Tano und Anna

Instagram / annaoliviax Tano und Anna, "Are You The One?"-Kandidaten 2025

