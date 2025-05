Auf diese Reality-TV-Formate haben AYTO-Anna und Tano Lust

Anna und Tano lernten sich bei der diesjährigen Staffel von Are You The One? kennen. Nachdem es bereits in der Show zwischen ihnen gefunkt hatte, entschieden sie sich, einander auch außerhalb der Sendung besser kennenzulernen. Nun gehen sie seit Anfang 2025 gemeinsam durchs Leben. Die Dating-Show war für beide das erste Reality-TV-Format – sie sind aber offen für weitere! Wie die Turteltauben auf dem Bild-Renntag im Interview mit Promiflash verrieten, würden sie gerne zu zweit an anderen Sendungen teilnehmen. "Wenn wir nochmal ins TV gehen, dann auf jeden Fall gemeinsam", gibt Anna zu verstehen.

Die zwei scheinen sich auch schon Gedanken darüber gemacht zu haben, welche Shows infrage kommen würden. "#CoupleChallenge wäre interessant", meint Anna. Ebenso könnte sie sich eine Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars vorstellen. Um ein Format macht das Liebespaar allerdings einen großen Bogen: "Temptation Island fällt auf jeden Fall weg." Ihre Beziehung auf der Insel der Verführung auf die Probe zu stellen, schließen sie definitiv aus!

Wie Anna Promiflash bei der Premiere von Kampf der Realitystars Staffel sechs zu verstehen gab, scheint sie zu der Show nämlich eine klare Meinung zu haben. "Ich denke, in das Format geht man eigentlich nur rein, wenn man es in Kauf nehmen würde, dass die Beziehung kaputtgeht. Und ich weiß nicht. Ich glaube, da tut man sich selbst einfach keinen Gefallen mit...", erklärte die Psychologiestudentin. Und ihrer Beziehung den Todesstoß versetzen wollen die zwei ganz sicher nicht. Ganz im Gegenteil: "Unser Plan ist, weiterhin glücklich miteinander zu bleiben", freute sich Tano im Interview auf die Zukunft mit seiner Liebsten.

Instagram / annaoliviax Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Instagram / tanoitaa21 Tano und Anna, "Are You The One?"-Kandidaten 2025

