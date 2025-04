Das sagt Kader Loth zu Sam und Georginas "The 50"-Eskalation

In der diesjährigen The 50-Staffel sorgten Sam Dylan (34) und Georgina Fleur (35) für ordentlich Gesprächsstoff: Ein Streit zwischen den Realitystars eskalierte so sehr, dass Georgina handgreiflich gegenüber Sam wurde. Kader Loth (52), ebenfalls Kandidatin der Amazon-Show, redet mit Promiflash über die Geschehnisse, an denen sie live beteiligt war. "Ich als Königin des Hauses war gerade im Badezimmer", erinnert sie sich und fügt in typischer Kader-Manier hinzu: "Ich habe das Fenster aufgemacht, habe nach unten geguckt: Der Pöbel streitet sich." Andere Mitstreiter hätten versucht, die beiden auseinanderzuhalten – doch ohne Erfolg. Sam wurde mit Georginas Luxushandtasche vermöbelt. "Da kann man sich auch stolz fühlen. Wann kriegt man schon eine echte Hermès-Tasche auf den Kopf geschlagen?", scherzt die Reality-Queen.

Im Gespräch mit Promiflash wählt Kader jedoch auch ernstere Worte. Sie vermutet, dass sich zwischen den beiden über die Jahre einfach eine große Menge Wut aufgestaut hat – vor allem bei Georgina. Auch Alkohol sieht sie als Faktor: "Niemand konnte Georgina zum Schluss beruhigen. Sie war außer sich." Nach dem Vorfall wurde Georgina aus dem Spiel disqualifiziert und musste die Sendung verlassen. Kader hält die Entscheidung der Produktion für richtig: "Auch wenn ich Georgina mag, Handgreiflichkeiten sind das unterste Niveau. So was hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen."

Georgina äußerte sich bereits gegenüber Promiflash zu den Geschehnissen. Sie betonte, dass sie schon seit Jahren unter den Provokationen ihres früheren Freundes leide. Die 35-Jährige beschuldigt Sam, ihre damalige Schwangerschaft ohne ihre Zustimmung öffentlich gemacht zu haben – für Georgina offenbar unverzeihlich: "Mir wurde das Recht genommen, selbst über meinen Körper und mein Leben zu entscheiden. Die Schwangerschaft – mein Moment, meine Geschichte – wurde mir entrissen." Aus diesem Grund erwarte sie eine Entschuldigung von Sam und nicht andersherum.

Anzeige Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige Anzeige