Frau musste während Prinz Harrys Prozess abgeführt werden

Prinz Harry (40), der Herzog von Sussex, sorgte bei einem Gerichtstermin in London für Aufsehen – allerdings nicht nur durch seine pure Anwesenheit. Während einer Pause am zweiten Tag der Verhandlung über seine Sicherheitsvorkehrungen im Vereinigten Königreich kam es zu einem Zwischenfall, bei dem eine Frau plötzlich ihre Unterstützung für Harry lautstark bekundete. Laut Mirror schrie sie ihm zu: "Ich unterstütze dich, Prinz Harry." Kurz darauf richtete sie sich an die Presse im Saal mit den Worten: "Ihr seid der Grund, warum er nicht mehr in England ist." Securitykräfte führten die Frau aus dem Raum, während Harry von seinem eigenen Team in Sicherheit gebracht wurde. Nach dem Vorfall kehrte er für den geschlossenen Teil der Sitzung zurück.

Zentrales Thema der Verhandlungen ist Harrys Einspruch gegen die Entscheidung der britischen Regierung, ihm seit seinem Rückzug aus den royalen Pflichten im Jahr 2020 keinen automatisch finanzierten Polizeischutz mehr zu gewähren. Harrys Anwältin Shaheed Fatima betonte laut der Zeitung vor Gericht die persönliche Dringlichkeit des Falls: "Hier geht es um die Sicherheit, das Leben und die Integrität eines Menschen." Die Auseinandersetzung mit der Regierung dreht sich um die Frage, ob Harry im Rahmen eines "maßgeschneiderten" Prozesses gegenüber anderen Royals benachteiligt wurde. Die Ergebnisse der geschlossenen Sitzung sollen erst veröffentlicht werden, wenn beide Parteien eine Übereinkunft erzielt haben.

Harrys Konflikt mit der britischen Regierung verschärft seine ohnehin angespannte Beziehung zur königlichen Familie. Seit seinem Rückzug aus dem Königshaus lebt der Herzog mit Ehefrau Meghan (43) und den beiden gemeinsamen Kindern in Kalifornien. Der Kontakt zu seinem Vater König Charles (76) sowie zu seinem Bruder Prinz William (42) gilt als distanziert. Zuletzt war Harry nach Großbritannien gereist, ohne Charles zu treffen. Ob er den Monarchen dieses Mal trifft, ist unklar.

ZUMAPRESS.com / MEGA Prinz Harry im April 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

