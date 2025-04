Mickey Rourke zieht in den "Celebrity Big Brother"-Container

Mickey Rourke (72) zieht in den berühmtesten TV-Container Großbritanniens ein. Der Hollywood-Star wurde als letzter Teilnehmer der neuen Staffel von Celebrity Big Brother bestätigt. Bereits am Montag wird der Schauspieler in das Haus einziehen. Das gab die britische Zeitung Daily Mail bekannt. Neben Mickey werden auch andere prominente Persönlichkeiten wie Olympiasieger Daley Thompson, Internet-Star Jojo Siwa (21) und Schauspielerin Patsy Palmer (52) an der Show teilnehmen. Mit seiner bewegten Vergangenheit und zahlreichen privaten Skandalen gilt Mickey als spektakulärster Zugang der diesjährigen Staffel.

Die Produzenten der Show spekulieren auf reichlich Gesprächsstoff, denn Mickeys Leben war alles andere als ruhig. Der Schauspieler machte in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen mit seinen öffentlichen Streitigkeiten, darunter eine bekannte Fehde mit Robert De Niro (81). Hinzu kommen seine Probleme mit Drogen- und Alkoholsucht, die seine Karriere erheblich beeinträchtigten. Auch seine Boxzeit hat Spuren hinterlassen: Mickey sprach offen über die zahlreichen Gesichtsoperationen, die notwendig waren, um Verletzungen zu reparieren. "Ich bin zum falschen Arzt gegangen, um mein Gesicht wiederherzustellen", erklärte er 2009 gegenüber Daily Mail.

Doch wer ist der Mann, der nun den Schritt ins Reality-TV wagt? Mickey wuchs in Florida auf und lebte einen Großteil seines Lebens jenseits der Norm. Mit gescheiterten Ehen und intensiven Romanzen wie mit Carré Otis schrieb er auch mit seinen Liebschaften ein turbulentes Kapitel. Privat gibt sich der Schauspieler heute zurückhaltend, gelegentlich teilt er auf Social Media Einblicke in die besondere Beziehung zu seinen Haustieren, vor allem zu seinen geliebten Hunden. Vielleicht lässt der einstige Hollywood-Rebell im "Big-Brother"-Haus die Zuschauer eine ganz andere, verletzlichere Seite von sich entdecken. Die Spannung ist jedenfalls garantiert.

Getty Images JoJo Siwa im März 2025

Mickey Rourke im September 2013 in Hollywood

