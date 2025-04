Mickey Rourke wurde bei "Celebrity Big Brother" rausgeworfen

Hollywood-Star Mickey Rourke (72), bekannt aus Filmen wie "The Wrestler" und "Iron Man 2", ist nicht länger Teil der aktuellen britischen Staffel von Celebrity Big Brother. Mickey wurde am Samstag gebeten, das Haus zu verlassen, nachdem er mehrfach unangemessene Sprache verwendet und ein als unakzeptabel eingestuftes Verhalten gezeigt hatte. Besonders der Vorfall, bei dem seine Wortwahl gegenüber Mitbewohner Chris Hughes (32) als bedrohlich und aggressiv wahrgenommen wurde, sorgte für Aufsehen. Schon zuvor hatte er durch beleidigende und homophobe Kommentare gegenüber der Sängerin und Influencerin Jojo Siwa (21) Grenzen überschritten. Ein Sprecher der Show bestätigte, dass Mickey nach einem Gespräch mit "Big Brother" der Entscheidung zugestimmt habe, berichtet Daily Mail.

Bereits Mitte der Woche hatte der Schauspieler eine formelle Warnung erhalten, nachdem er Jojo wegen ihrer Sexualität verbal angegriffen hatte. Gegenüber anderen Teilnehmern hatte er gesagt, er wolle Jojo "schnell rauswählen" und sich zusätzlich anzügliche Bemerkungen erlaubt. Er soll sie zunächst gefragt haben, worauf sie stehe. Jojo antwortete: "Ich? Mädchen. Mein Partner ist nicht-binär." Später soll er dann unter anderem gesagt haben: "Wenn ich länger als vier Tage bleibe, wirst du nicht mehr lesbisch sein." Mickey entschuldigte sich später bei Jojo. Das konnte jedoch nicht verhindern, dass sich weitere Bewohner, darunter die Schauspielerin Patsy Palmer (52), durch ihn unwohl fühlten. Sie brach in Tränen aus, nachdem er abfällige Bemerkungen über ihre Kochkünste gemacht hatte.

Mickey Rourke, der für seine Rolle in "The Wrestler" 2009 mit einem Bafta-Award ausgezeichnet wurde, war in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren ein gefeierter Hollywood-Star. Doch sein Karriereweg verlief später holprig, auch aufgrund persönlicher Probleme. Bereits in Interviews räumte der Schauspieler ein, ein hitziges Temperament zu haben, das ihn bereits in der Vergangenheit in Schwierigkeiten gebracht habe. Fans und Kritiker sind sich einig, dass die Teilnahme an "Celebrity Big Brother" ihm mehr geschadet als genützt hat, und fragen sich, ob er in Zukunft noch an ähnlichen Projekten teilnehmen wird. Auch äußerten viele User in den sozialen Medien Kritik, dass Mickey nicht schon früher aus der Show geschmissen wurde. Erst kürzlich erhob zudem die Schauspielerin Bella Thorne (27) schwere Vorwürfe gegen Mickey, nachdem die beiden für den Film "Girl" vor der Kamera standen.

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickey Rourke bei einer Filmpremiere in New York im Jahr 2016