"Dahoam is Dahoam"-Fans sind traurig über Serienausstieg

Für "Dahoam is Dahoam"-Fans heißt es Abschied nehmen: Marinus Hohmann hat seine Rolle als Till Brenner an den Nagel gehängt. Der Schauspieler, der seit 2023 Teil des Casts war, hatte am 9. April seinen letzten Auftritt und verabschiedete sich mit einem schlichten "Danke für alles" auf Instagram. Die Zuschauer scheinen seinen Serienausstieg aber nur schwer zu verkraften. "Ich hatte es schon befürchtet. Werde dich sehr vermissen! Du hast den Till klasse gespielt! Warst echt einer meiner Lieblinge", "Wirklich sehr schade, dass du nicht mehr dabei bist. Du warst mir einer der Liebsten in der Serie. Toi toi für deine Zukunft" und "Voll schade, dass du gehst. Ich werde 'Till' total vermissen", lauten beispielsweise drei User-Kommentare.

Die Wandlung von Till in der Serie war bemerkenswert: Vom schüchternen Chemiefan mit gebrochenem Herzen entwickelte er sich zu einem jungen Mann, der dank Charme und Witz schnell zu einem Liebling der Zuschauer wurde. Auch Schauspielkollegen wie Nui Nguyen, die in der Serie Lien Thi Groß spielt, verabschiedeten sich emotional: "Am 13. Juni 2023 hatten wir unseren ersten gemeinsamen Drehtag und seitdem hatte ich eine meiner schönsten Zeiten am Set. Am 14. Februar 2025 hatten wir unseren letzten gemeinsamen Drehtag. Danke für die Zeit mit dir. Ich hab dich und deinen Till lieb", schrieb sie in einem Beitrag auf Instagram, in dem sie auch einige Bilder und Videos ihrer gemeinsamen Arbeit teilt.

Die Fans fragen sich nun, ob der Abschied endgültig ist. "Dahoam is Dahoam", das von Montag bis Donnerstag im BR-Fernsehen läuft, hatte in der Vergangenheit immer wieder überraschende Rückkehrer. Marinus selbst äußerte sich dazu bisher nicht. Fern des Fernsehsets dürfte der 21-Jährige nun Gelegenheit haben, sich anderen Projekten zu widmen. Der junge Schauspieler, dessen sensible Darstellung bewundert wurde, steht noch am Beginn seiner Karriere. Für viele bleibt aber sicher: Marinus' Till Brenner wird in Lansing und bei den Zuschauern eine große Lücke hinterlassen.

BR/Lena Semmelroggen Marinus Hohmann als Till Brenner in "Dahoam is Dahoam"

Instagram / nui_nguyen_ Marinus Hohmann und Nui Nguyen am "Dahoam is Dahoam"-Set

