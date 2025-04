Nach fast 18 Jahren: "Dahoam is Dahoam" wird verlängert

Gute Nachrichten für Fans der beliebten Vorabendserie "Dahoam is Dahoam": Die Erfolgsproduktion des Bayerischen Rundfunks wird um ganze 395 Folgen verlängert. Das hat der Rundfunkrat des BR am Montag via Presseportal bekanntgegeben. Damit bleibt die Serie, die seit Oktober 2007 auf Sendung ist und bald ihren 18. Geburtstag feiert, weiterhin ein fester Bestandteil des Programms. Montag bis Donnerstag um 19:30 Uhr erzählt sie von den Erlebnissen der Bewohner des fiktiven bayerischen Dorfs Lansing und begeistert ein breites Publikum sowohl im Fernsehen als auch in der Mediathek, wo bereits 2024 über 54 Millionen Abrufe verzeichnet wurden.

Die Geschichten in Lansing spiegeln den Alltag verschiedener Dorfbewohner wider, angefangen bei Familie Brunner, die den Dorf-Gasthof betreibt, bis hin zur Brauereifamilie Kirchleitner. Neben humorvoll aufbereiteten Alltagsproblemchen und bayerischer Tradition thematisiert "Dahoam is Dahoam" oft gesellschaftlich relevante Inhalte, was sie generationsübergreifend zu einem Publikumsfavoriten macht. Produzent Robin von der Leyen bezeichnete die Serie laut DWDL in einem Statement als eine der "Erfolgsgeschichten im BR Fernsehen" und lobte die enge Zusammenarbeit mit dem Sender.

Die Kulisse des kleinen Dorfs Lansing hat in den fast 18 Jahren zahlreiche denkwürdige Momente hervorgebracht. Die Serie gilt als Magnet für Millionen Zuschauer in Bayern und darüber hinaus – nicht zuletzt aufgrund prominenter Gäste, die hin und wieder für frischen Wind im bayerischen Idyll sorgen. Ein besonderer Reiz sind die warmherzigen Geschichten und die detailgetreue Darstellung des modernen, aber traditionsbewussten Landlebens. Über die Jahre sind viele der Charaktere zu vertrauten Gesichtern in deutschen Wohnzimmern geworden. Laut "DiD"-Produzent Robin sei es genau dieser authentische Mix, "der das Gefühl von Heimat direkt zu den Zuschauern bringt".

ARD "Dahoam is Dahoam"-Tina und Sarah

ARD "Dahoam is Dahoam"-Annalena und Theresa

