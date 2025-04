Darum hat Ed Sheeran dem Alkohol den Rücken gekehrt

Ed Sheeran (34) hat in einem neuen Interview offen über seine veränderte Beziehung zu Alkohol gesprochen. Der Sänger gab im Podcast "Call Her Daddy" zu, früher bis zu zehn Pints Bier pro Nacht getrunken zu haben, bis ihn ein Gespräch mit seiner Frau Cherry Seaborn (32) wachrüttelte. Während ihrer ersten Schwangerschaft fragte Cherry ihn: "Wenn meine Fruchtblase platzt, möchtest du wirklich, dass jemand anderes mich ins Krankenhaus fährt?", schilderte Ed. Diese Aussage brachte ihn zum Nachdenken, und er entschied, sein Trinkverhalten drastisch zu ändern. Heute möchte er niemals betrunken mit einem seiner beiden Kinder in Kontakt kommen, wie er betonte: "Ich möchte niemals betrunken mein Kind halten."

Auch der Tod seines engen Freundes Jamal Edwards (✝31) habe ihn geprägt und seine Einstellung zu Alkohol und Drogen beeinflusst, erklärte Ed bereits 2023 dem Rolling Stone. Jamal, der 2022 verstorben ist, habe ihn dazu gebracht, tiefer über seinen eigenen Umgang mit illegalen Substanzen nachzudenken. "Es wurde zur Gewohnheit, die immer mehr eskalierte", erinnerte sich Ed im Podcast an seine vergangenen Zeiten. Außerdem möchte der Musiker für seinen vollen Terminkalender fit bleiben. Mit einem neuen Album und Reisen rund um die Welt steht viel an, sagte er und betonte: "Ich will mir keine zusätzliche Müdigkeit aufladen." Mittlerweile entspannt der Sänger lieber bei einem guten Film, statt zum Glas zu greifen.

Privat legt Ed großen Wert darauf, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Mit seiner Frau plant er sogar regelmäßige Date-Nights. Über ihre wöchentliche Verabredung sagte er: "Das wird vermutlich der Moment sein, an dem ich mal wieder Alkohol genieße – bei einer Flasche Wein mit Cherry." Bis dahin bleibt er abstinent und konzentriert sich auf seine Familie und die Musik. Sein Leben hat sich offensichtlich gewandelt und seine Prioritäten liegen nun klar bei seinen Rollen als Vater und Ehemann. Ed und Cherry, die seit 2019 verheiratet sind, haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder: Lyra Antarctica und Jupiter Seaborn Sheeran.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige Anzeige