Diesen "Let's Dance"-Star wollen Zuschauer nicht wiedersehen

Am heutigen Abend müssen sich die Let's Dance-Promis wieder beweisen, um dem Titel als Dancing Star 2025 einen Schritt näherzukommen. Eine Kandidatin scheint jedoch schlechte Chancen zu haben: Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 11. April 2025, 17:30 Uhr] hervorgeht, soll sich Simone Thomalla (60) kein Ticket in die nächste Runde sichern können. Auf die Frage, welcher Star die Sendung nach der siebten Show verlassen soll, stimmten 360 (40,9 Prozent) von insgesamt 880 Lesern für die Schauspielerin ab. Der heutige Abschied wäre jedoch ein trauriger: Der Tatort-Star feiert nämlich seinen 60. Geburtstag.

Wie in der vergangenen Woche sind Promiflash-Leser aber auch nicht der Meinung, dass Christine Neubauer (62) den Sieg verdient hat. Die "Löwengrube"-Darstellerin erhielt insgesamt 277 Stimmen (31,5 Prozent) – was darauf hindeutet, dass sie sich bald von der beliebten Tanzshow verabschieden könnte. Bei dem Rest der Teilnehmer sieht es noch relativ gut aus. Jeanette Biedermann (45) landet in der Umfrage auf dem dritten Platz. Die Sängerin erhielt aber lediglich 90 Votes, was 10,2 Prozent der Gesamtstimmen ausmacht.

In Show sechs kam es zu einem unerwarteten Exit: Marc Eggers (38), der in der Jurybewertung recht gut abschnitt, erhielt die wenigsten Zuschaueranrufe, weswegen das "Let's Dance"-Abenteuer für den Schlagersänger endete. Das schockierte nicht nur die Zuschauer, sondern auch ihn und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (37). "Tatsächlich waren wir beide ziemlich überrascht, dass wir jetzt rausgeflogen sind. Wir hätten natürlich sehr, sehr gerne länger getanzt und ganz viele haben uns große Chancen ausgerechnet", betonte die Profitänzerin gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Aber bei 'Let's Dance' gibt es immer Überraschungen."

RTL / Stefan Gregorowius Das "Let's Dance"-Duo Simone Thomalla und Evgeny Vinokurov

RTL / Stefan Gregorowius Marc Eggers und Renata Lusin in der sechsten "Let's Dance"-Show

