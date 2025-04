Emilio im Netz: Lisa Marie Akkaya und Akka wehren Kritik ab

Lisa Marie (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24), kurz Akka, sind stolze Eltern eines kleinen Sohnes. Emilio erblickte im Oktober des vergangenen Jahres das Licht der Welt und erfüllt die Reality-TV-Bekanntheiten seither mit viel Liebe. Da Lisa ihren Fans regelmäßig einen Einblick in ihren Alltag gibt, bekommt ihre Community ab und an auch Emilio zu Gesicht – allerdings nur verpixelt. Dass die beiden ihren Nachwuchs überhaupt zeigen, scheint zahlreiche Social-Media-Nutzer zu stören. Zu dieser Kritik äußert sich Lisa im Promiflash-Interview: "Ich bin der Meinung, jeder soll seine Kinder so erziehen, wie er es für richtig hält, ohne dabei nur daran zu denken, was andere davon halten oder aus Angst beschimpft und bedroht zu werden. Wir machen das, was wir für richtig halten und da hat sich keiner einzumischen."

Lisa meint, ihre Eltern hätten während ihrer Kindheit auch regelmäßig Fotos von ihren Kindern auf Social Media veröffentlicht. "Da hat auch keiner was gesagt", stellt sie im Promiflash-Interview fest. Dennoch räumt die 24-Jährige ein, dass sie die Sorgen um eine Zweckentfremdung von Kinderfotos verstehe. "Das ist ein ganz schlimmes Thema, dennoch bringt es auch nichts, sich immer zu verstecken und in Angst zu leben. Man will das Leben auch genießen", erklärt sie weiter. Zudem seien die frischgebackenen Eltern alt genug, auf ihr Kind aufzupassen. "Dieses Einmischen nervt einfach, weil man es nie jedem recht machen kann, egal, worum es geht. Also machen wir einfach, was wir wollen", stellt sie abschließend klar.

Obwohl Emilio der Lebensmittelpunkt von Lisa und Akka ist, vergessen die Realitystars nicht, dass sie nicht nur Eltern, sondern auch ein Liebespaar sind. Ende März feierten die beiden ihren Jahrestag und ließen ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Zu einem süßen Pärchenbild schwärmte die junge Mama: "Frohen Jahrestag an meinen Ehemann, meine bessere Hälfte, meinen besten Freund, meinen Platz, den ich Zuhause nenne, den Vater meines Sohnes." Gemeinsam verbrachten Lisa und Akka den Tag bei einem Kamelausritt in ihrer Wahlheimat Dubai.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im Januar 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im Oktober 2024

