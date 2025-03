So süß feiern Lisa Marie Akkaya und Akka ihren Jahrestag

Bei Lisa Marie Akkaya (24) und ihrem Mann Furkan Akkaya (24), genannt Akka, wird heute Jahrestag gefeiert! In ihrer Instagram-Story teilt der Realitystar ein süßes Knutschfoto der beiden und schreibt dazu: "Frohen Jahrestag an meinen Ehemann, meine bessere Hälfte, meinen besten Freund, meinen Platz, den ich Zuhause nenne, den Vater meines Sohnes." In der Story ihres Partners ist sogar zu sehen, wie das Pärchen seinen besonderen Tag verbringt: mit einem Kamelausritt im sonnigen Dubai!

Spätestens nach ihrer erfolgreichen Teilnahme an Temptation Island V.I.P. Staffel fünf gelten Lisa und Akka als das Traumpaar schlechthin. Ihre Fans feiern sie regelmäßig in den Kommentaren ihrer gemeinsamen Beiträge. Bemerkungen wie "Zucker die beiden", "Traumpaar" und "Ihr seid ein tolles Paar" finden sich eigentlich unter jedem Foto, auf dem die beiden Verliebten in die Kamera strahlen. Ihr Liebesgeheimnis verrieten die zwei vergangenes Jahr in einem exklusiven Promiflash-Interview: "Wir sind halt einfach auch beste Freunde. Also es ist nicht so, dass wir uns nur als Partner sehen. Wir reden halt über alles und teilen auch alles."

Die Influencerin und der Too Hot To Handle: Germany-Star machten ihre Beziehung im April 2023 offiziell. Im September gaben sie sich in ihrer Wahlheimat Dubai das Jawort und verrieten im selben Monat, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Nur wenige Wochen später erblickte der kleine Emilio auch schon das Licht der Welt. Kurz darauf gestand die 24-Jährige, dass sie bereits bei den Temptation-Dreharbeiten schwanger gewesen sei – es selbst zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gewusst habe. "Ich würde niemals schwanger in ein solches Format gehen und auch nicht, wenn wir bereits Hochzeitspläne gehabt hätten. Wir hatten bis dahin nichts geplant, sondern einfach nur Träume gehabt", beteuerte die Content Creatorin in einem Interview mit Bild.

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Akkaya im Januar 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya und Furkan Akkaya und Baby Emilio im November 2025

