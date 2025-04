Emma Fernlund klärt auf: Sind sie und Umut noch ein Paar?

Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) sorgten im Dezember 2024 für Schlagzeilen, als ihre Trennung ganz überraschend und in aller Öffentlichkeit auf Social Media stattfand. Das Beziehungs-Aus entwickelte sich zu einem regelrechten Rosenkrieg, den die Realitystars mehrere Tage im Netz austrugen. Doch die beiden fanden wieder zusammen und beschlossen, ihrer Beziehung eine zweite Chance zu geben. Auf Instagram zeigen sie sich seither deutlich zurückhaltender und teilen weniger gemeinsame Momente. Auf die Frage eines Fans, ob sie noch ein Paar seien, stellt Emma klar: "Natürlich. Er [Umut] ist gerade unten bei seiner Familie, bald sehen wir uns aber wieder."

Zuletzt zeigten sich Emma und Umut als Einheit im Sommerhaus der Stars. Schon während der Ausstrahlung stieß einigen Zuschauern die Streitkultur der Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer sauer auf. Immer wieder zofften sich die beiden lautstark und waren kurz davor, das Sommerhaus freiwillig zu verlassen. Mitte Dezember meldete sich Umut ganz plötzlich auf Social Media zu Wort und verkündete: "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Schei*e gefangen und finde keinen Ausweg mehr." Später stellte sich heraus, dass Emma von ihrer eigenen Trennung erst durch Umuts Story erfahren haben soll.

Emma und Umut lernten sich in der vierten Staffel von "Temptation Island V.I.P." kennen und lieben. Eigentlich wollte der Die Bachelorette-Teilnehmer seine Treue mit seiner damaligen Partnerin Jana-Maria Herz (33) unter Beweis stellen. Im Laufe der TV-Show betrog der 27-Jährige seine heutige Ex-Freundin mit Emma. Die vergangenen Monate und das öffentliche Drama mit der Influencerin gingen vor allem an Umut nicht spurlos vorbei, wie er in seiner Instagram-Story verriet: "Es ist auf jeden Fall beschämend. Ich schäme mich auch dafür. Ich finde das selber peinlich. […] Ich möchte dieses On-off selber nicht."

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, April 2025

