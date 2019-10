Dieter Bohlen (65) ist vor allem für eines bekannt: seine große Klappe und seine flotten Sprüche. Der Poptitan nimmt selten ein Blatt vor den Mund und übt oft schonungslose Kritik. Ob bei DSDS oder Das Supertalent – die Kandidaten müssen sich bei Dieter auf harte Worte gefasst machen. Nun traf sein scharfes Mundwerk allerdings keinen seiner Schützlinge, sondern einen großen deutschen Musiker – und zwar Herbert Grönemeyer (63).

Am Samstag sang ein Supertalent-Kandidat den Song "Der Weg", einen der größten Grönemeyer-Hits überhaupt. Juror Bruce Darnell (62) meinte daraufhin: "Nur Grönemeyer kann Grönemeyer singen." Doch sein Kollege Dieter widersprach ihm. "Ich finde auch nicht, dass er den am besten gesungen hat. Die Stimme von Herbert nervt natürlich manchmal", lästerte der Musikproduzent. Autsch, das hat gesessen.

Doch damit nicht genug: Als Dieter für seinen Seitenhieb von den Zuschauern im Studio Buh-Rufe kassierte, legte er noch einen drauf. So hätte Grönemeyer in einer seiner Castingshows keine Chance: "Wenn der bei mir vorsingen würde… Also mehr Schaf geht ja gar nicht."

Getty Images Dieter Bohlen, April 2016

Anzeige

TVNOW / Gregorowius Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Anzeige

Getty Images / Sascha Steinbach Herbert Grönemeyer, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de