Spät Vater geworden: Herbert Grönemeyer schwärmt von Kids

Herbert Grönemeyer (69) hat allen Grund zur Freude: Der Kultsänger, bekannt für Hits wie "Bochum" und "Mensch", feiert seinen 69. Geburtstag und schwärmt dabei über sein spätes Vaterglück. Mit seiner ersten Frau Anna hatte er zwei Kinder, musste jedoch 1998 einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen, als sie an Brustkrebs verstarb. Heute ist Herbert mit der Waliserin Josefine Cox glücklich, mit der er 2019 noch einmal Vater wurde. Im Radiointerview mit Claudia Stöckl in der Sendung "Frühstück bei mir" sprach der Sänger bereits 2023 ungewöhnlich offen über die Freude und Herausforderungen des Alltags mit Nachwuchs.

Im Gespräch verriet Herbert, dass er trotz seines Alters die Vaterrolle mit genauso viel Enthusiasmus ausfüllt wie früher. "Die Freude über meine Kinder ist ungebremst, in welchem Alter sie sich auch befinden", schwärmte er. Auch wenn er sich selbst als "manchmal sehr strengen, aber meist verspielten" Vater bezeichnet, genießt er die kleinen Momente des Familienlebens. Für Herbert, der den Alltag als wichtigen Bestandteil des Lebens sieht, sei es entscheidend, diesen zu meistern, wie er auch in seinem Song "Eleganz" thematisiert. Trotz eines komfortablen Lebens führe er mit seiner Familie ein bodenständiges Miteinander ohne ein Heer an Angestellten.

Nach vielen Höhen und Tiefen scheint Herbert sein privates Glück fest im Griff zu haben. Neben seiner Liebe zu seinen Kindern deutet er auch an, was das Geheimnis zu seiner stabilen Partnerschaft mit Josefine ist: Ehrlichkeit. "Dinge offen anzusprechen und zu sagen, was einen nervt aneinander", sei für ihn essenziell, auch wenn er zugibt, sensibel und manchmal eine Diva zu sein, berichtet Bunte. Diese Offenheit scheint sich auszuzahlen, denn Herbert genießt das Hier und Jetzt und zeigt sich an seinem Geburtstag zufrieden mit seinem Leben. Der Musiker hat gelernt, jeden Tag zu schätzen – womöglich ist das sein Schlüssel zu einem erfüllten Leben.

Getty Images Herbert Grönemeyer, Sänger

Getty Images Herbert Grönemeyer bei der "Das ist los"-Release-Party im März 2023

