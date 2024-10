Feiert Herbert Grönemeyer bald Comeback als Schauspieler?

Bevor Herbert Grönemeyer (68) mit seinen Songs die Charts eroberte, hatte er einige Filmrollen. Doch seine Schauspielkarriere hat er in den vergangenen Jahren auf Eis gelegt. Bei einem Literaturfestival in Essen spricht er nun, wie T-Online berichtet, über ein mögliches Leinwandcomeback. Er schätzt sich selbst zwar nur als mittelmäßig talentiert ein, könnte sich eine Rückkehr vor die Kamera aber durchaus vorstellen. "Wenn ich eine gute Rolle kriegen würde und da dann ein guter Regisseur ist, der dann auch hinguckt und mich auch richtig führt, dann kann das gut sein", erklärt der Musiker.

Obwohl der 68-Jährige sich selbst als "gehobenen schlechten Schauspieler" bezeichnet, erhält er immer wieder Angebote für Rollen. Bei der Veranstaltung in Essen gibt er zu, dass er in seiner Zeit am Theater nicht immer Glanzleistungen erbracht habe: "Ich habe auch so manche Rolle in den Sand gesetzt." Seine Erfahrungen in der Filmbranche haben ihn jedoch sehr geprägt und ihm gezeigt, wie man sich behauptet: "Man lernt, auch in Situationen, die hart sind oder schieflaufen, trotzdem so zu tun, als würde man das nicht merken."

Doch auch wenn er vielleicht auf die große Leinwand zurückkehren will: Seine Musik will Herbert noch viele Jahre weitermachen. Ein Vorbild ist für ihn der französische Chanson-Sänger Charles Aznavour, der bis ins hohe Alter von 92 Jahren auf der Bühne stand. Wie der "Mensch"-Interpret bei dem Literaturfestival verrät, arbeite er an zwei musikalischen Projekten: An einer akustischen Platte, die nächstes Jahr erscheinen soll und an einem Studioalbum, das für 2026 geplant ist.

Getty Images Herbert Grönemeyer bei "Menschen 2018 - der ZDF Jahresrückblick" im Dezember 2018

Getty Images Herbert Grönemeyer, Sänger

