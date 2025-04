MontanaBlack präsentiert Fans seine Luxus-Bude in Amsterdam

Dass MontanaBlack (37) sich ein Apartment in Amsterdam kaufte, verriet er seinen Fans bereits vergangene Woche. Jetzt macht der Streamer auf Twitch eine virtuelle Roomtour und präsentiert eine echte Luxus-Wohnung. "Das Wohnzimmer wird, wie ich finde, unfassbar sexy", freut er sich bei einem Blick auf ein gewaltiges, modernes Sofa und einen schicken Flatscreen. Besonders auffällig: An einer Wand ist ein Teppich aus grünen Pflanzen und Gräsern zu sehen – der soll dem ansonsten eher in schlichten Grau- und Weißtönen gehaltenen Raum wohl etwas Farbe verleihen, genauso wie die Kunst von Graffiti-Sprayern. Was natürlich nicht fehlen darf, ist ein breit aufgestellter Streaming-Raum für Montes Twitch-Streams. Ganz billig wird das Vorhaben nicht, aber für den Niedersachsen ist das okay: "Bevor ich das Geld jetzt weiterhin auf dem Konto parke, bin ich bereit und habe Lust, mir eine Immobilie in Amsterdam zu holen."

Wann er das Apartment beziehen kann, weiß Monte noch nicht. Auch nicht, wie viel Zeit er dort verbringen wird. "Kann auch mal sein, dass ich einen Monat gar nicht da bin. Kann auch sein, dass ich in einem Monat dreimal da bin", überlegt er. Eines stand jedoch von Anfang an fest: Amsterdam soll es sein. "Ich habe mich einfach in Amsterdam verliebt", erklärt der 37-Jährige. Nicht nur, dass er die Stadt schön finde – sie sei auch ein Rückzugsort, an dem er seine Ruhe finde. Zu Hause in Deutschland sind Montes Auftritte in der Öffentlichkeit meistens mit Menschenmassen verbunden, so beispielsweise auf der Gamescom vor einigen Jahren. Ein Sicherheitsrisiko, wie der Content Creator bereits zuvor gegenüber Computer Bild erklärte: "Grundlegende Dinge in der Öffentlichkeit sind mit Schwierigkeiten verbunden."

Von einem zweiten Wohnsitz im Ausland träumt Monte wohl schon länger. Als er seinem Chat vergangene Woche von seinem Immobilienkauf erzählte, schwärmte er: "Ich habe mir ein kleines Träumchen erfüllt. Ihr wisst, ich hatte immer Fernweh und hatte immer Interesse daran, mir eine Immobilie im Ausland zu kaufen." Bei etwa 170 Quadratmetern soll das Schmuckstück rund 1,5 Millionen Euro gekostet haben. Dass Marcel Eris, wie Monte bürgerlich heißt, in naher Zukunft ganz auswandert, ist wohl aber eher unwahrscheinlich. Immerhin leben zu Hause in Buxtehude seine geliebte Oma und Opa ganz in der Nähe – mit den beiden ist der Twitch-Star eng verbunden und besucht sie regelmäßig.

