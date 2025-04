1,5 Millionen Euro: MontanaBlack gönnt sich Luxusimmobilie

Marcel Eris, besser bekannt als MontanaBlack (37), hat sich einen großen Traum erfüllt: Der erfolgreiche Twitch-Star gönnte sich eine Luxuswohnung in Amsterdam. Für die knapp 170 Quadratmeter große Immobilie legte er laut ingame.de stolze 1,5 Millionen Euro auf den Tisch. In seinem Twitch-Stream teilte er die Neuigkeit mit seiner Community und erklärte, dass er die Wohnung komplett aus eigenen Mitteln bezahlt habe: "Ich hab mir ein kleines Träumchen erfüllt. Ihr wisst, ich hatte immer Fernweh und hatte immer Interesse daran, mir eine Immobilie im Ausland zu kaufen", verriet er seinem Chat. Dabei bedankte er sich bei seinen Zuschauern für die jahrelange Unterstützung.

Transparent wie immer gewährte MontanaBlack im Stream auch Einblicke in seine Finanzen und sprach offen über die laufenden Kredite für sein Haus in Deutschland. Die Immobilie, die inklusive aller Nebenkosten rund 1,3 Millionen Euro gekostet hatte, zahlt er seit fünf Jahren mit einer monatlichen Rate von etwa 3.400 Euro ab. Trotz dieser Verpflichtungen ließ sich der beliebte Streamer von seinem Vorhaben nicht abhalten und beschrieb Amsterdam als eine Stadt, in die er sich durch Besuche immer mehr "verliebt" und die ihn zum Kauf der Wohnung inspiriert habe. Der Social-Media-Star betonte, wie wichtig ihm dieser Schritt gewesen sei, und teilte zusätzlich mit, dass er langfristig auch mit einem Wohnsitz im Süden liebäugle.

Dass Monte seine Fans so offen an seinem Leben teilhaben lässt, ist eines der Markenzeichen des Streaming-Urgesteins – und ein Grund für seine enorme Popularität. Bereits in der Vergangenheit machte der gebürtige Buxtehuder Schlagzeilen mit großzügigen Ausgaben für sich selbst und andere. Er sprach öfter über gescheiterte Freundschaften durch Geld und hält es inzwischen für besser, Beträge zu verschenken, statt zu verleihen. Seine beeindruckenden Einkünfte aus Plattformen wie YouTube, Twitch und seiner eigenen Energydrink-Marke "Gönrgy" sorgen dafür, dass MontanaBlack trotz seiner kostspieligen Träume auch weiterhin auf festem finanziellen Boden steht. Mit seiner Nähe zur Community und seinem lockeren Umgang mit finanziellen Themen hebt sich Monte deutlich von anderen Influencern ab.

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von MontanaBlacks Kauf einer Luxuswohnung in Amsterdam? Ich finde es großartig! Er hat hart gearbeitet und sollte sich seine Träume erfüllen. Ich bin skeptisch. Solche Ausgaben können riskant sein, besonders bei laufenden Krediten. Ergebnis anzeigen