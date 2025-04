Star-Anwalt Mark Geragos übernimmt Rolle in Diddy-Prozess

Mark Geragos (67), der renommierte Anwalt, der bereits mit prominenten Klienten wie Michael Jackson (✝50), Chris Brown (35) und Hunter Biden (55) zusammengearbeitet hat, steht vor einer neuen Herausforderung. Der Star-Verteidiger wird Berichten gegenüber Page Six zufolge eine führende Rolle im Verteidigungsteam des Rappers und Produzenten Sean "Diddy" Combs (55) übernehmen, der sich aktuell mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert sieht. Der Musiker, bekannt für Welthits wie "I'll Be Missing You", plädiert vor Gericht auf nicht schuldig. Ihm werden unter anderem Anklagen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, sexuellen Missbrauchs und Förderung von Prostitution vorgeworfen. Der Prozessbeginn ist für den 5. Mai angesetzt.

Mark, dessen Tochter Teny Geragos bereits Teil des Verteidigungsteams ist, war bisher in beratender Funktion tätig. Insidern zufolge soll bald ein Antrag eingereicht werden, der es ihm ermöglicht, Diddy direkt im Gerichtssaal zu vertreten. Unklar bleibt, ob Mark den kürzlich aus dem Team ausgetretenen Anwalt Anthony Ricco ersetzt oder eine zusätzliche Rolle übernimmt. Ricco hatte im März das Team verlassen, nachdem er geäußert hatte, er könne dem Mandanten unter den gegebenen Umständen nicht mehr effektiv dienen. Erste Ansätze der Verteidigung deuten darauf hin, dass Videomaterial die Vorwürfe entkräften soll. Diese zeigen laut Aussagen der Anwälte keine Anzeichen für Zwang, Drogenkonsum oder Missbrauch bei den sogenannten "Freak Off"-Partys des Musikers.

Mark ist in der Rechtsszene kein Unbekannter. Der prominente Anwalt mit armenischen Wurzeln erlangte durch seine Verteidigung in kontroversen Fällen Berühmtheit und hat sich mit seiner charismatischen Art einen Namen gemacht. Privat ist er als Familienmensch bekannt und arbeitet mittlerweile eng mit seiner Tochter Teny – wie im Fall Diddy – zusammen. In Interviews betonte Mark in der Vergangenheit immer wieder, wie sehr er es schätze, große Herausforderungen anzunehmen. Mit Diddys Prozess könnte ihm nun einer der größten Fälle seiner Karriere bevorstehen. Ob er die Vorwürfe gegen den Rapper entkräften kann, bleibt abzuwarten. Repräsentanten des Anwalts lehnten bisher eine Stellungnahme ab.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy im Mai 2017

