P. Diddys Strafprozess wächst um weitere Anklagepunkte

P. Diddy (55) sieht sich neuen, schweren Vorwürfen gegenübergestellt. Nach Angaben von TMZ wurde die bestehende Anklage gegen den bekannten Musiker und Produzenten durch eine dritte zusätzliche Anklageschrift erweitert. Die neuen Vorwürfe beziehen sich auf mutmaßlichen Menschenhandel, der zwischen 2021 und 2024 stattgefunden haben soll. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor, an der Vermittlung von Prostitutionsdiensten beteiligt gewesen zu sein. Noch immer weist Diddy alle Anschuldigungen von sich und beteuert seine Unschuld. Der Prozessbeginn ist aktuell für den 5. Mai terminiert.

Insgesamt umfasst die Liste der Anklagepunkte nun fünf Vorwürfe, darunter zwei Fälle von mutmaßlichem Menschenhandel unter Gewaltanwendung oder Täuschung, zwei Anklagen im Zusammenhang mit dem Transport zu Prostitution sowie einen Fall von organisierter Kriminalität. Laut Dokumenten, die TMZ vorliegen, bezieht sich einer der Fälle auf eine Person, die von den Behörden lediglich als "Opfer-2" geführt wird. Diddys Anwälte behaupten, dass frühere Anschuldigungen von ehemaligen Partnerinnen stammen, und haben einen der mutmaßlichen Fälle bereits mit der Sängerin Cassie (38) in Zusammenhang gebracht.

P. Diddy zählt seit den 1990er-Jahren zu den einflussreichsten Persönlichkeiten im Musikgeschäft. Mit Hits wie "I'll Be Missing You" und "Bad Boy For Life" baute er sich nicht nur eine erfolgreiche Karriere als Musiker, sondern auch als Produzent und Unternehmer auf. Privat hat der Rapper jedoch immer wieder durch komplexe Beziehungen Aufmerksamkeit erregt. So war seine Verbindung zu Cassie, die über ein Jahrzehnt andauerte, häufig ein Gesprächsthema in der Presse – auch ihre Trennung sorgte 2018 für Schlagzeilen. Wie sich der Ausgang des Prozesses auf seiner ohnehin schillernden Karriere auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015 in Las Vegas