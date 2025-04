Taylor Swift geht jetzt wohl rechtlich gegen Kanye West vor

Taylor Swift (35) hat rechtliche Schritte gegen Kanye West (47) eingeleitet und eine Unterlassungsverfügung gegen den Rapper beantragt. Das berichtet nun Daily Mail. Grund dafür ist eine Reihe von beleidigenden und sexuell expliziten Behauptungen, die Kanye zuletzt auf Social Media über die Sängerin und zwei weitere Prominente verbreitet hatte. Laut ihm soll Taylor intime Beziehungen mit Justin Bieber (31) und Harry Styles (31) gehabt haben – eine Behauptung, die nicht nur unwahr ist, sondern laut Taylors Umfeld auch "diffamierend und schädlich" sei. Besonders brisant: Auch Taylors Partner, NFL-Star Travis Kelce (35), zeigte sich empört über die Äußerungen und deutete an, Kanye "von Mann zu Mann" zur Rede stellen zu wollen.

Bereits in der Vergangenheit waren Kanye und Taylor immer wieder aneinandergeraten. Besonders berüchtigt ist der Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2009, als Kanye sie während ihrer Dankesrede unterbrach und verkündete, dass Beyoncé (43) den Preis hätte gewinnen sollen. Auch in seinem Song "Famous" von 2016 sorgte Kanye für Empörung, als er Taylor beleidigte und behauptete, sie schulde ihm ihren Erfolg. Trotz jahrelanger Kontroversen hatte sich Taylor weitgehend zurückgehalten – bis jetzt. Ein Insider erklärte gegenüber dem Newsportal: "Diesmal hat Kanye eine Grenze überschritten. Es müssen Konsequenzen folgen."

Taylor hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen und einer wichtigen Stimme Hollywoods entwickelt. Mit Alben, die weltweit Rekorde brechen, und ihrer unlängst öffentlich gemachten Beziehung zu Travis, einem beliebten Football-Star, zeigt sie sich stärker denn je. Kanyes jüngste Angriffe könnten nicht nur auf die 33-Jährige persönlich abzielen, sondern laut engen Freunden auch ein Versuch sein, ihre Karriere zu sabotieren. Ihre Fans und viele Weggefährten, darunter auch Harry Styles und Justin Bieber, stellen sich jedoch geschlossen hinter sie und betonen, dass an den Vorwürfen nichts dran sei. Für viele steht fest: Taylor wird diese Herausforderung ebenso meistern, wie sie es in der Vergangenheit immer wieder getan hat.

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"

