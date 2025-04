Kanye West schockt das Netz mit frauenfeindlichen Posts

Kanye West (47) hat erneut für Entsetzen gesorgt. Der Rapper veröffentlichte in einer stundenlangen Tirade auf der Plattform X eine Reihe von sexistischen und hochgradig anstößigen Tweets. Unter anderem richteten sich seine Beiträge gegen seine Ex-Frau Kim Kardashian (44), Sängerin Taylor Swift (35) und Pop-Ikone Madonna (66). So schrieb Kanye etwa, er wolle ein Sex-Tape mit Kim und ihrem Ex-Freund Ray J (44) aufnehmen und äußerte sich in vulgärer Weise über Taylor. Zudem behauptete er, einst Madonna geküsst zu haben, und machte geschmacklose Kommentare zu den Vergewaltigungsvorwürfen, die in der Vergangenheit gegen ihn laut geworden waren.

Die Vorwürfe gegen den Musiker reichen dabei weit über geschmacklose Kommentare hinaus. Kanye wies in seinen Posts darauf hin, dass er gegen die sogenannten "Me Too"-Anschuldigungen "immun" sei und machte zynische Witze darüber, wie Vergewaltigungsvorwürfe entstehen könnten. Diese Anspielungen beziehen sich auf Anschuldigungen seiner früheren Mitarbeiterin Lauren Pisciotta, die ihn wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung verklagt. In seiner aktuellen Tirade machte Kanye auch bekannt, dass er angeblich weiterhin mit Bianca (30) verheiratet sei und ergänzte diese Aussage mit abwertenden Kommentaren über Frauen, Modelabels und die Modewelt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kanye im Netz völlig eskaliert. Auch Anfang Februar verlor der Musiker im Netz die Fassung und bezeichnete sich unter anderem selbst als Nazi. Nichtsdestoweniger steht der vierfache Vater zu seinen Ausrastern und bezeichnete seine Ausbrüche vor wenigen Wochen als "therapeutisch".

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im November 2019

Getty Images Kanye West, Rapper