Gwyneth Paltrow hätte gerne noch mehr Kinder gehabt

Gwyneth Paltrow (52) hat in ihrem Podcast "Goop" offenbart, dass sie sich mehr Kinder gewünscht hätte. Die Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Chris Martin (48) zwei Kinder, Apple (20) und Moses (19), hat, sprach über ihr Bedauern, nicht noch mehr Nachwuchs bekommen zu haben. "Mein Vater sagte immer, dass seine einzige Lebensreue war, nicht mehr Kinder zu haben. Und ich habe dieses Gefühl lange geteilt", erklärte sie. Die Oscar-Preisträgerin ist inzwischen mit dem Produzenten Brad Falchuk (54) verheiratet, der ebenfalls zwei Kinder aus seiner ersten Ehe mitbringt. Gemeinsam meistern sie das Leben als Patchwork-Familie.

Im Gespräch thematisierte Gwyneth, die die Schauspielerei nicht vermisst, auch die Herausforderungen des Mutterseins in einer Patchwork-Familie. Besonders zu Beginn sei es schwierig gewesen, eine Verbindung zu Brads Kindern Isabella und Brody aufzubauen. Gwyneth erklärte, dass Stiefeltern oft getestet würden: "Izzy hat mich die ganze Zeit getestet, um zu sehen, wann ich sie zurückweisen würde." Mit der Zeit habe sie jedoch gelernt, sich nicht von Unsicherheiten leiten zu lassen. Stattdessen habe sie sich darauf konzentriert, eine beständige und liebevolle Präsenz zu sein. Sie betonte, wie tiefgreifend die Lektionen gewesen seien, die sie aus dieser Beziehung gelernt habe.

Auch ihre eigene Familiengeschichte beeinflusste Gwyneths Sichtweise auf Mutterschaft und deren Herausforderungen. Nach ihrer viel beachteten "bewussten Entkopplung" von Chris Martin im Jahr 2014 war es ihr wichtig, ihre Kinder in Ruhe an die neue Familiensituation mit Brad zu gewöhnen. Der Oscar-Star erzählte, wie prägend diese Jahre des Übergangs für alle Beteiligten gewesen seien. Heute sei sie stolz darauf, wie sehr ihre Patchwork-Familie gewachsen ist und zusammengefunden hat. "Man erschafft etwas Neues und Wunderschönes aus etwas Unbequemem", sagt Gwyneth, die mittlerweile glücklich in der Rolle der vierfachen Mutter aufgeht.

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow, 2024

Getty Images Gwyneth Paltrow, Juni 2024

