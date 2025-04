Kim Gloss war zum allerersten Mal mit Baby Rosa spazieren

Kim Gloss (32) hat kürzlich einen besonderen Moment mit ihrer neugeborenen Tochter Rosa geteilt. Die kleine Rosa, die mittlerweile drei Wochen alt ist, erlebte ihren ersten Spaziergang mit ihrer Mama – ein Ereignis, das Kim offenbar genoss. In ihrer Instagram-Story erzählte die Reality-TV-Darstellerin und Sängerin: "Es war einfach wunderschön. Ich hatte so einen Flashback, weil ich damals mit Golda sehr, sehr früh fast jeden Morgen spazieren war." Der erste Ausflug führte Kim und Rosa auf einen Wochenmarkt, ähnlich wie es Kim früher mit ihrer älteren Tochter Golda zu einem Ritual gemacht hatte.

Die frischgebackene Dreifachmama verriet außerdem, dass sie auch bei Rosa auf eine vertraute Methode setzt: das Tragetuch. "Ich werde Rosa auf jeden Fall tragen, das habe ich bei Golda und Amalia damals auch gemacht", erklärte sie in ihrer Story. Allerdings hat Kim aus früheren Erfahrungen gelernt. Während Tochter Amalia damals fast ausschließlich getragen wurde und den Kinderwagen mied, fand sie bei Golda einen besseren Ausgleich zwischen Tragetuch und Kinderwagen. Dieses Mal möchte die Sängerin ähnlich vorgehen, um auch Rosa eine gute Balance zu ermöglichen. "Jetzt kann ich noch etwas öfter tragen und dann lasse ich das so peu à peu sein", so Kim zur geplanten Routine mit ihrer kleinen Tochter.

Bereits seit 2021 ist Kim mit ihrem Mann Alexander verheiratet. Gemeinsam haben sie nun zwei Kinder. Das älteste Kind der Sängerin, Tochter Amalia, stammt aus ihrer früheren Beziehung zu Rocco Stark (38). Kim gewährt ihren Fans immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag als Mama und nutzt ihre Plattform, um ihre Erfahrungen zu teilen. Mit ihrer herzlichen Art und den liebevollen Geschichten aus ihrem Familienleben begeistert die Sängerin viele Follower. Der erste Spaziergang mit Rosa reiht sich nun in eine Liste besonderer Momente ein, die Kim mit ihrer Community teilt – und zeigt, wie sehr sie das Leben als Mama genießt.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Januar 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alexander im Jahr 2021

