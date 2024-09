Queen-Gitarrist Brian May hatte einen leichten Schlaganfall

Besorgniserregende Nachrichten von Queen-Gitarrist Brian May (77): Der Musiker hat bekannt gegeben, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte. Er habe seinen linken Arm nicht mehr unter Kontrolle gehabt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie er laut Mirror in einem neuen Video mitteilt. "Ich bin hier, um euch zuallererst eine gute Nachricht zu überbringen. Ich denke, die gute Nachricht ist, dass ich nach den Ereignissen der letzten Tage wieder Gitarre spielen kann, und ich sage das, weil Zweifel daran bestanden, denn der kleine gesundheitliche Schluckauf [...] passierte vor etwa einer Woche und man nannte es einen leichten Schlaganfall", erklärt er seinen Fans.

Trotz des Vorfalls gehe es ihm gut, betont Brian. Dennoch müsse er sich in seinem Alltag in den kommenden Wochen etwas einschränken. "Ich habe Hausarrest, ich darf nicht rausgehen - nun, ich darf nicht Auto fahren, ich darf nicht in ein Flugzeug steigen, ich darf meinen Puls nicht zu sehr in die Höhe treiben, ich darf keine Flugzeuge über mich hinwegfliegen lassen, das würde mich stressen", zählt der "Bohemian Rhapsody"-Star auf. Damit er gesundheitlich weiterhin in gutem Zustand bleibt, halte er sich daran.

Bereits im Jahr 2020 meldete sich das frühere Bandmitglied bei seinen Fans mit beunruhigenden Nachrichten. Brian hatte einen Herzinfarkt und sei "dem Tode sehr nahe" gewesen, wie er damals in einem Video auf Instagram berichtete. "Es waren etwa 40 Minuten Schmerzen in der Brust, ein Engegefühl, dieses Gefühl in den Armen und Schwitzen", erklärte er. Aufgrund von drei verstopften Arterien bestand die Gefahr, dass die Blutversorgung zu seinem Herzen blockiert wurde. Dieser Vorfall habe ihm einen Schock versetzt, weil er nicht damit gerechnet habe, dass er trotz Sport und guter Ernährung einen Herzinfarkt haben würde.

Brian May, Queen-Gitarrist

Brian May im Januar 2020

