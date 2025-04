Wegen ihrer Netz-Pause: Ihre Fans vermissen Jessica Haller

Jessica Haller (34) hat mit ihrer Auszeit im Netz für Aufsehen gesorgt. Seit dem 6. Februar 2025 herrscht auf ihrem Instagram-Account Funkstille – und das, obwohl sie dort regelmäßig Einblicke in ihr Leben teilte. Ihre Pause sorgt für reichlich Spekulationen. Unter dem Post häufen sich mittlerweile die Kommentare besorgter und neugieriger Fans. Während viele Jessicas Entscheidung respektieren und ihr Mut für diesen Schritt zusprechen, äußern andere ihre Sehnsucht nach neuen Posts der Content Creatorin. "Wo bist du? Ich vermisse deinen Content. Ich hoffe, es geht dir gut", kommentierte beispielsweise ein Fan, während ein anderer Nutzer ergänzte: "Wo bist du? Du fehlst hier." Einige ihrer Follower vermuten sogar, dass hinter der Pause noch mehr stecken könnte – etwa eine mögliche Schwangerschaft. "Du bist bestimmt schwanger und genießt die Zeit" und "Mein Gefühl sagt, dass du ein Baby bekommst", lauten zwei weitere Kommentare.

In einem ausführlichen Post erklärte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihren Fans damals die Gründe für diese Pause: Sie wolle sich auf ihre Gesundheit und Achtsamkeit konzentrieren und sich daher bewusst zurückziehen. "Ich habe gemerkt, dass ich den Fokus wieder mehr nach innen richten muss. Deshalb nehme ich mir gerade eine kreative Auszeit. Eine Pause, um mich um meine Gesundheit zu kümmern, um meine Achtsamkeit zurückzugewinnen und um bewusst Raum für mich zu schaffen", erklärte sie offen. Mit diesen Worten verabschiedete sich der Reality-TV-Star vorerst von seinen Followern.

Jessica hatte bereits im Januar angedeutet, dass sie 2025 in den sozialen Medien kürzertreten möchte. Damals betonte die Influencerin, dass die kostbare Zeit mit ihrer Familie für sie an erster Stelle stünde. Die Entscheidung, ihre Energie bewusst auf Johannes und ihre Tochter Hailey-Su zu konzentrieren, deutete schon darauf hin, dass ihr digitaler Rückzug kommen würde. "Die Zeit mit meiner Familie hat aktuell einfach Priorität für mich. Dieses Jahr möchte ich meine Energie bewusster und besser aufteilen, weil mir das letztes Jahr nicht so gut gelungen ist", erklärte sie damals ganz offen in ihrer Instagram-Story.

