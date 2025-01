Jessica Haller will 2025 in den sozialen Medien kürzertreten

Seit Jahren begeistert Jessica Haller (34) ihre rund neuneinhalbtausend Social-Media-Follower mit täglichen Einblicken in ihr Privatleben – doch zukünftig möchte die Influencerin etwas kürzertreten. Die kostbare Zeit möchte sie 2025 vor allem ihrer Familie widmen, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät. "Die Zeit mit meiner Familie hat aktuell einfach Priorität für mich. Dieses Jahr möchte ich meine Energie bewusster und besser aufteilen, weil mir das letztes Jahr nicht so gut gelungen ist", erklärt Jessica.

In diesem Jahr legt die Beauty ihren Fokus also vor allem voll und ganz auf die gemeinsamen Momente mit ihrem Partner Johannes Haller (37) und ihrer Tochter Hailey-Su. Jessica und der Unternehmer gehen bereits seit rund fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Nachdem ihre Tochter im Mai 2021 das Licht der Welt erblickt hatte, krönten sie ihre Liebe im Dezember desselben Jahres mit einer Hochzeit – der Romantik halber gaben sie sich seither noch drei weitere Male das Jawort.

Dass ihr Ehemann und der gemeinsame Nachwuchs ihre oberste Priorität sind, macht Jessica regelmäßig auf Social Media deutlich. Erst kürzlich teilte sie eine Reihe von Bildern mit ihren zwei Liebsten, auf denen sie freudestrahlend vor der Kamera posieren oder gemeinsame Erinnerungen schaffen. Zum vergangenen Weihnachtsfest zeigte sie sich für ihr Familienglück äußerst dankbar. "Heute möchte ich euch einfach mal sagen, wie dankbar ich bin, für all die kleinen und großen Dinge, die oft so selbstverständlich wirken, aber eigentlich das größte Geschenk sind: ein Zuhause, unsere Gesundheit und vor allem Familie und Menschen, die uns lieben und die wir lieben", schwärmte sie in einem Beitrag auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes Haller, Jessica Haller und Tochter Hailey-Su, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su

Anzeige Anzeige