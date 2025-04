Dank Benny Blanco: Selena Gomez glaubt an die ewige Liebe

Selena Gomez (32) und ihr Verlobter Benny Blanco (37) schweben offenbar auf Wolke sieben! Nach der Veröffentlichung ihres gemeinsamen Albums "I Said I Love You First" enthüllte jetzt eine Quelle, dass ihre Beziehung von Dauer sei. "Selena vergöttert Benny und hat keinen Zweifel daran, dass es mit ihnen für immer hält", verriet der Insider laut OK!. Der Albumtitel selbst ist dabei eine Hommage an Selena, die als Erste den Mut aufbrachte, ihre tiefen Gefühle für Benny zu gestehen.

Der Musiker hatte seine zukünftige Braut zu einem scheinbaren Album-Shooting gelockt, nur um sie mit einem romantischen Picknick bei Taco Bell völlig zu überraschen. Das Paar sprach später in der Tonight Show mit Jimmy Fallon (50) offen über den besonderen Moment, der beinahe schiefgegangen wäre. Selena, die an dem Tag von Promoterminen erschöpft war, war zunächst irritiert über die mysteriösen Änderungen in ihrem Zeitplan. Benny erklärte, dass seine Notlügen am Tag zuvor fast alles ruiniert hätten. Doch der überraschende Moment am Ende des Tages – ein Picknick zu zweit – brachte dann doch den gewünschten Erfolg: Selena sagte Ja.

Selena Gomez und Benny Blanco kennen sich bereits seit einigen Jahren und haben seitdem eine enge Bindung aufgebaut, die über das Berufliche hinausgeht. Während sie als Kinderstar bei Disney und später als erfolgreiche Sängerin die Öffentlichkeit begeisterte, machte Benny sich als Musik-Genie einen Namen. Gemeinsam verbindet sie nicht nur ihre Leidenschaft für Musik, sondern auch ihr Sinn für Humor und einfache Dinge im Leben, wie gemeinsame Essen in entspannter Atmosphäre. Freunde und Fans des Paares sind sich sicher, dass die beiden miteinander auf einer Wellenlänge sind und sich perfekt ergänzen – sowohl auf der Bühne als auch im Alltag.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

