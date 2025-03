So schlecht war Selena Gomez' Stimmung am Tag ihres Antrags

Im Dezember 2024 stellte Benny Blanco (37) seiner Selena Gomez (32) die Frage aller Fragen. Als das Paar am vergangenen Donnerstag bei der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) zu Gast war, verriet der Musikproduzent, dass seine Verlobte an diesem Tag gar keine gute Stimmung hatte. "Sie wollte fast gar nicht kommen", erzählte er lachend und fügte hinzu: "Sie sagte, sie fühle sich nicht gut und wollte zu Hause bleiben."

Am besagten Tag stand ein Fotoshooting für ihr neues gemeinsames Album an. Danach wollte Benny Selena vor Ort mit einem romantischen Picknick überraschen. Seine Geheimnistuerei sei der Sängerin nur noch mehr auf die Nerven gegangen, während der arme Benny sehr nervös gewesen sei. "Zuerst einmal ist es das Verrückteste auf der Welt, sich mit jemandem zu verloben", erklärte er und fügte hinzu, dass es nicht unbedingt förderlich gewesen sei, dass Selena sauer auf ihn war. Die erste Überraschung – Essen von Taco Bell – verbesserte die Laune der 32-Jährigen zum Glück ein wenig. Als ihr Partner dann den Ring mit dem gigantischen Diamanten aus einer Box holte, änderte sich ihre Stimmung schlagartig.

Die frohe Nachricht teilten die beiden Musiker mit ihren Fans auf Social Media. "Für immer beginnt jetzt", schrieb die "It Ain't Me"-Interpretin zu einer süßen Bilderreihe, auf der sie immer wieder über beide Ohren strahlend ihren Verlobungsring in die Kamera hielt. Hochzeitspläne schmieden die beiden aktuell noch nicht – wie der einstige Disney-Star im Gespräch mit Rolling Stone verriet, liege ihr Hauptaugenmerk im Moment auf dem gemeinsamen Album.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Oktober 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin und Schauspielerin

