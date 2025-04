König Charles erhält besonderes Geschenk von Giorgia Meloni

Ein süßer Empfang für König Charles III. (76): Während seines viertägigen Staatsbesuchs in Italien wurde dem britischen Monarchen ein ganz besonderes Geschenk überreicht, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni überraschte Seine Majestät mit einem Glas Haselnusscreme – eine italienische Spezialität, die für ihren aromatischen Geschmack und hohen Nussgehalt weltweit beliebt ist. Doch damit nicht genug: Auf dem Glas prangte in goldener Schrift der Name "Carlo" – die italienische Variante des Vornamens "Charles". Gemeinsam mit Königin Camilla (77), die ihn bei diesem Besuch begleitete, ist der 76-Jährige inzwischen wieder zurück in Großbritannien. Ob das feine Gläschen die Rückreise noch gemeinsam mit den britischen Royals antrat oder noch direkt vor Ort vernascht wurde, blieb ihr süßes Geheimnis.

Der Besuch von Charles und Camilla in Italien war geprägt von symbolträchtigen Begegnungen und kulinarischen Highlights. Während eines großen Festbanketts scherzte der König in einer Rede über die kreative – und nicht immer authentische – Art, italienische Gerichte in Großbritannien zuzubereiten. "Ich hoffe nur, dass Sie uns verzeihen, wenn wir gelegentlich Ihre wunderbare Küche verhunzen", sagte Charles mit einem Augenzwinkern. Solche Statements beweisen immer wieder den humorvollen Charakter des Monarchen, der in den sozialen und politischen Beziehungen seines Landes offenbar hin und wieder bewusst auf Charme setzt.

Kulinarik spielte bei Charles' Staatsbesuchen schon immer eine besondere Rolle. Der König, der selbst ein großer Verfechter von Nachhaltigkeit und traditioneller Landwirtschaft ist, hat nicht nur eine besondere Vorliebe für Bio-Lebensmittel, sondern gilt auch als Fan der italienischen Küche. Doch privat mag es der Monarch durchaus bodenständig: Wie jüngst bekannt wurde, sorgte Charles sogar dafür, dass die bei früheren Regenten üblichen, opulenten Frühstückstafeln am britischen Hof abgeschafft wurden. Stattdessen bevorzugt der 76-Jährige heute eher schlichte Speisen am Morgen, wie getrocknete Früchte und Honig.

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Rom, April 2025

Getty Images König Charles III. bei einem Empfang im Schloss Windsor, April 2025

