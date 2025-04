König Charles zeigt seinen Humor bei Rede in Italien

König Charles III. (76) hat bei seinem Staatsbesuch in Italien erneut seinen Humor bewiesen. Der britische Monarch sprach vor den Kammern des italienischen Parlaments in Rom und brachte die Anwesenden mit einem scherzhaften Seitenhieb auf die Kochkünste seiner Landsleute zum Schmunzeln. "Ich hoffe nur, dass Sie uns verzeihen, wenn wir gelegentlich Ihre wunderbare Küche verhunzen", sagte Charles augenzwinkernd und unterstrich gleichzeitig die enge kulturelle Verbindung zwischen Großbritannien und Italien. Die Rede, die er sowohl auf Englisch als auch auf Italienisch hielt, zeigte Charles von seiner charmanten und weltoffenen Seite.

In seiner Ansprache hob der König mehrfach die wechselseitigen Einflüsse der beiden Länder hervor und bezeichnete sie als "zwei Völker und zwei Nationen", deren Geschichten eng verwoben seien, so kurier.at. Auch vor humorvollen Einlagen auf Italienisch schreckte Charles nicht zurück, entschuldigte sich aber Voraus für seine Aussprache: "Ich hoffe, ich ruiniere Dantes Sprache nicht so sehr, dass ich nicht mehr nach Italien eingeladen werde." Gemeinsam mit seiner Frau Camilla (77), Königin von Großbritannien, verbringt er den letzten Tag ihres Aufenthalts mit einem Besuch in Ravenna, wo das Grab von Dante Alighieri besichtigt werden soll. Dass die Reise mit dem 20. Hochzeitstag des Paares zusammenfällt, machte den Anlass für die beiden besonders bedeutsam.

Charles und Camilla sind seit dem 9. April 2005 verheiratet. Für beide ist es die zweite Ehe, nachdem Charles in erster Ehe mit Prinzessin Diana (✝36) verheiratet war, die nach der Scheidung bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam. In den letzten Jahren hat das royale Paar durch sein Auftreten und die gemeinsame Arbeit viele Sympathien gewonnen. Charles, der als nachdenklicher und manchmal eigenwilliger Charakter gilt, zeigt sich mit Humor und Herz, während Camilla, die lange im Schatten stand, heute als starker Rückhalt an seiner Seite wahrgenommen wird. Ihr gemeinsamer Auftritt in Italien verdeutlicht einmal mehr, wie sehr die beiden als Team harmonieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Rom, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Mai 2018

Anzeige Anzeige