Olivia Munn hätte der Schauspielerei fast den Rücken gekehrt

In einem Interview mit Los Angeles Times hat Olivia Munn (44) offenbart, dass sie ihre Karriere beinahe an den Nagel gehängt hätte. Die Schauspielerin, die in der neuen Serie "Your Friends & Neighbors" zu sehen ist, beschrieb die Zeit vor den Dreharbeiten als eine schwierige Phase, in der ihre Karriere aufgrund der Pandemie pausierte, sie Mutter wurde und unter postpartalen Ängsten litt. Damals habe sie das Leben als Schauspielerin als wenig erfüllend angesehen und erwog einen Karrierewechsel. Deshalb habe Olivia sogar ihre Agenten angewiesen, keine neuen Rollen mehr für sie zu suchen. "Ich rief meine Agenten und meinen Manager an und sagte: 'Ich habe genug davon, vor der Kamera zu stehen – bringt mich für nichts mehr ins Spiel", verriet sie.

Der Rolle in der von Jonathan Tropper entwickelten Serie hat sie es jedoch zu verdanken, dass sie sich wieder umentschied. In der Serie spielt Olivia Samantha, eine geschiedene Frau, die sich in einer komplizierten Affäre mit Andrew "Coop" Cooper (Jon Hamm, 54) wiederfindet. Das Drehbuch und die tiefgründigen Themen der Serie, die unter anderem eine scharfe Kritik an der Wohlstandskultur zum Inhalt haben, haben sie gereizt. "Es ist so faszinierend, diese Menschen, die sich unantastbar fühlen, zusammenbrechen zu sehen", erklärte Olivia. Auch Samanthas Charakter bot viel Tiefe, wie Olivia beschrieb: "Sie ist eine Überlebenskünstlerin – sie tut, was immer nötig ist, um sich und ihre Kinder zu schützen."

Hinter den Kulissen musste Olivia in der Zeit vor den Dreharbeiten eine schwere persönliche Hürde überwinden. Bei ihr wurde Brustkrebs diagnostiziert. Umfassende medizinische Eingriffe – darunter auch eine Mastektomie und eine vollständige Hysterektomie – waren die Folge. Doch in der schweren Zeit erlebte die kleine Familie auch Momente des Glücks: Tochter Méi erblickte durch eine Leihmutter das Licht der Welt und machte Olivia zur zweifachen Mama.

Getty Images Olivia Munn im April 2025

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

