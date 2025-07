Katy Perry kämpft bei einer Trennungsballade mit den Tränen

Katy Perry (40) gab vergangenen Dienstag ein Konzert im kalifornischen Inglewood. Bei den meisten ihrer Shows dürfen die Fans sich Songs wünschen – so auch hier. Und ihre Wahl fiel auf die Ballade "Not Like the Movies". Das Lied behandelt das Thema Trennungsschmerz und scheint unschön zu Katys aktueller Situation zu passen, denn immerhin kursieren seit einigen Wochen Trennungsgerüchte um sie und ihren Partner Orlando Bloom (48). Das war der Sängerin offenbar sehr bewusst, denn bevor sie anfing, fragte sie das Publikum laut People: "Ihr wollt, dass ich diesen Song in dieser Zeit in meinem Leben singe? Okay, wir machen es. [...] Ich werde versuchen, nicht zu weinen." Dennoch kämpfte Katy wohl noch während der Performance mit ihrer Fassung.

Eigentlich dreht es sich in "Not Like the Movies" aber gar nicht um Katys aktuellen Partner. Dem Publikum erzählt sie, dass der Song 2010 entstand, als sie sich von ihrem ersten Ehemann Russell Brand (50) scheiden ließ. Allerdings passt das Gefühl, das das Lied vermittelt, wohl auch jetzt wieder gut. Obwohl die 40-Jährige und Orlando den Krisengerüchten mit beispielsweise Familienfotos aus dem Urlaub zu trotzen versuchen, bleibt das Gerücht bestehen. Laut eines Insiders habe sich in den vergangenen Monaten eine immer größere Distanz zwischen dem Paar aufgebaut, sodass die Stimmung immer angespannter wurde.

Offiziell wurde die Liebeskrise allerdings nie. Doch mit anhaltenden Schlagzeilen und Spekulationen sah sich das Management von Katy und Orlando offenbar gezwungen, ein Statement abzugeben. Von einer Trennung war hier zwar nicht die Rede, aber die Vertreter erklärten, der Popstar und der Schauspieler hätten ihre Beziehung "neu definiert". Die Priorität der beiden liege aber nach wie vor bei der gemeinsamen Tochter Daisy Dove (4). "Sie werden weiterhin als Familie zu sehen sein und ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt großziehen", hieß es in der Stellungnahme gegenüber Us Weekly.

Getty Images Katy Perry bei einem Konzert in Inglewood, Kalifornien, July 2025

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025