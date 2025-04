Erfolgreich gelandet: So verlief Katy Perrys All-Expedition

Für Katy Perry (40) ist heute der Tag aller Tage gekommen: Die Popsänger flog gemeinsam mit einer ausschließlich weiblichen Besatzung ins All – unter anderem mit Jeff Bezos' (61) Verlobten Lauren Sánchez (55). Per Livestream von Blue Origin konnten Fans die Weltraumexpedition Schritt für Schritt verfolgen. Pünktlich um 15:30 Uhr hob die Rakete vom Landeplatz in Van Horn, Texas ab. Wenige Minuten später trennte sich die Kapsel von der Rakete ab und die Crew befand sich in Schwerelosigkeit – in dem Livestream waren Freudenschreie der Frauen an Bord zu hören. Schon gegen 15:36 Uhr erreichte die Kapsel den höchsten Punkt und das Team konnte die wahnsinnige Aussicht genießen. "Sieh dir den Mond an", hörte man eine der Passagierin sagen.

Gegen 15:39 Uhr machte sich die Rakete bereits auf den Rückweg. Während des Landeanflugs ertönten aufgeregte Schreie aus der Kapsel. Wenig später konnten Zuschauer sehen, wie riesige rote und blaue Fallschirme aufsprangen, um die Landung der Kapsel zu verlangsamen. Katy und die anderen fünf Frauen landeten nach circa zehn Minuten All-Expedition um 15.41 Uhr und wurden bereits von Freunden und Familie sehnsüchtig erwartet. Nach Medienangaben soll sogar Katys Tochter Daisy zugeschaut haben. Es ist jedoch Jeff Bezos, der Blue-Origin-Gründer, der die weibliche Crew begrüßt: Seine Verlobte Lauren steigt zuerst aus – und das bis über beide Ohren strahlend. "Ich bin so stolz auf diese Crew", betont sie emotional. Auch Katy überkommen die Emotionen: Überglücklich küsst sie den Boden.

Die Mission markierte den elften Blue-Origin-Flug für das Unternehmen – es ist jedoch der erste rein weibliche Raumflug. Für Katy ist es eine große Ehre, Teil dieses historischen Moments zu sein, wie sie bereits vorab betonte. "Dieser Flug bedeutet nicht nur uns viel, sondern ist ein Symbol für die Stärke und Entschlossenheit aller Frauen", schrieb sie auf Instagram und fügte hinzu: "Für immer ehrfürchtig vor dem Universum und seiner Ausrichtung."

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, August 2022

Getty Images Blue Origin Eingang in Texas

