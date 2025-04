Cardi Bs Po sorgt am Coachella-Wochenende für Aufmerksamkeit

Cardi B (32) erregte beim Revolve Festival während des Coachella-Wochenendes mächtig Aufsehen – und das nicht nur aufgrund ihrer Performance. Die Rapperin zeigte sich auf der Bühne in gewohnter Manier und begeisterte die Fans mit einem heißen Auftritt, inklusive einer sexy Twerking-Einlage. Doch dem Publikum blieb nach dem Auftritt vor allem eines im Gedächtnis: der riesig wirkende Hintern der Künstlerin. Fans und Kritiker äußerten sich teils amüsiert, teils entsetzt über die ungewöhnliche Form von Cardis Allerwertesten. Einige forderten scherzhaft Konsequenzen für den Chirurgen, der für den Eingriff verantwortlich war.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Sängerin kein Geheimnis aus ihren Schönheitseingriffen gemacht. Unter anderem ließ sich Cardi 2014 illegal in einem Keller im New Yorker Stadtteil Queens für 800 Dollar [etwa 704 Euro] Injektionen in ihren Po spritzen. Diese Eingriffe bereute sie später und erklärte, dass sie begonnen habe, die Injektionen wieder entfernen zu lassen. Gegenüber GQ bezeichnete sie den Eingriff als "den wahnsinnigsten Schmerz" aller Zeiten. Im Dezember 2022 verriet sie, dass 95 Prozent des eingespritzten Materials entfernt worden seien. Es sei ein langer Prozess, da mehrere Operationen nötig seien, um die Schäden rückgängig zu machen.

Privat geht Cardi gerade durch eine schwere Zeit. Die Musikerin, die 2017 den Rapper Offset (33) geheiratet hatte, befindet sich aktuell in einer schwierigen Trennungsphase. Das On-off-Paar teilt sich die Erziehung der gemeinsamen Kinder Kulture (6) und Wave (3). Trotz der Trennung wurden die beiden im September erneut Eltern einer kleinen Tochter. Aktuell befinden sich Cardi und Offset in einem Sorgerechtsstreit um ihre Kids.

Twitter / Cardi B Cardi Bs Po

Getty Images Offset und Cardi B

