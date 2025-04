Nach "Grey's Anatomy": Ellen Pompeo vertraut dem Universum

Nach fast zwei Jahrzehnten in der Rolle der Dr. Meredith Grey in Grey's Anatomy wagt die Schauspielerin Ellen Pompeo (55) einen neuen Schritt in ihrer Karriere. In der neuen Miniserie "Good American Family" übernimmt sie eine Hauptrolle und zeigt sich begeistert von der neuen Herausforderung. "Ich habe schon seit Jahren darauf gewartet, etwas anderes zu machen", verriet sie in einem Interview mit der New York Times. Ellen bezeichnet den Wechsel als beängstigend und mutig. Sie betonte jedoch: "Ich wollte schon immer eine neue Chance haben. Jetzt habe ich sie endlich. Ja, es ist beängstigend. Es könnte die verrückteste, dümmste Sache sein. Aber ich werde auf das Universum vertrauen." Seit der Erstausstrahlung von "Grey's Anatomy" im Jahr 2005 war sie das Gesicht der Erfolgsserie, doch die jahrelange Arbeit an dem Projekt schränkte sie beruflich ein.

Neben ihrer beeindruckenden Schauspielkarriere berichtete Pompeo auch über ihre persönlichen Höhen und Tiefen. Die gebürtige Bostonerin verlor ihre Mutter schon im Alter von vier Jahren und begann später einen steinigen Weg in der Unterhaltungsindustrie. Angefangen mit einer erfolglosen Karriere als Model – Ellen erzählt, sie habe "zu viele Meinungen" gehabt und sei "zu klein" für den Laufsteg gewesen – suchte sie jahrelang nach beruflicher und finanzieller Stabilität. Mit "Grey's Anatomy" kam schließlich der große Durchbruch, der ihr nicht nur Anerkennung, sondern auch finanzielle Sicherheit brachte. 2018 war sie die bestbezahlte Frau im US-Fernsehen und verdiente mehr als 18 Millionen Euro pro Staffel – ein Erfolg, der es ihr ermöglichte, für ihre Familie da zu sein. Denn sie konnte in der Nähe ihres Zuhauses bleiben, während sie mit ihrem Mann Chris Ivery drei Kinder großzog.

Privat lebt die Schauspielerin mit ihrem Chris ein zurückgezogenes Leben. Die beiden lernten sich 2003 in einem Supermarkt in Los Angeles kennen und heirateten 2007. Gemeinsam mit ihren drei Kindern genießt Ellen die Ruhe abseits des Rampenlichts. In der Öffentlichkeit strahlte sie aber zuletzt bei der Premiere von "Good American Family". In der Serie spielt sie die Mutter einer Familie, die ein Mädchen mit einer seltenen Form von Kleinwuchs adoptiert. Die Geschichte nimmt aber eine dramatische Wendung.

Getty Images Mark Duplass, Imogen Faith Reid und Ellen Pompeo, "Good American Family"-Darsteller

ABC/AdMedia/Sipa Press/0602272055 Sandra Oh und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

