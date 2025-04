Ellen Pompeo feiert Walk-of-Fame-Stern mit ihrer Familie

Ellen Pompeo (55) wurde eine große Ehre zuteil. Am Dienstag bekam sie ihren eigenen Stern auf dem Walk of Fame – und wurde dabei von ihrer Familie begleitet. Ehemann Chris Ivery und zwei der drei gemeinsamen Kinder, Tochter Stella (15) und Sohn Eli, ließen es sich nicht nehmen, die Schauspielerin an ihrem großen Tag zu unterstützen. Nachdem die Grey's Anatomy-Darstellerin ihrem Mann öffentlich einen Kuss gab, sorgte sie bei der Fotosession mit ihren Kids für einen süßen Moment: "Sagt alle mal 'Sienna', sie kann leider nicht hier sein", rief sie laut Hello! ihren Sprösslingen zu und zeigte so, dass ihr drittes Kind zumindest gedanklich dabei war.

Bei dem Event wurde deutlich, wie wichtig Ellens "Grey's Anatomy"-Kollegen, und gerade die Serienschöpferin Shonda Rhimes (55) für sie sind. Berichten des Magazins zufolge wurde die TV-Bekanntheit in ihrer Dankesrede sehr emotional. "Shonda hat es mir ermöglicht, Karriere zu machen, bezahlt zu werden und gleichzeitig Mutter zu sein", sagte sie und betonte, dass dies in Hollywood eine Seltenheit sei. Auch die Regisseurin nutzte die Zeremonie, um ihre Freundin zu ehren. Sie erinnerte sich an ihre erste Begegnung. Damals habe sie in ihr Tagebuch geschrieben: "Dieses Mädchen ist ein Hitzkopf. Sie wird dich mit der Wahrheit konfrontieren, oben, unten und seitwärts." Mit dieser Authentizität habe sie ihr sofort imponiert.

Ellen hat sich durch ihre lange Zeit bei der berühmten Arztserie nicht nur eine große Fangemeinde aufgebaut, sondern auch ihr Bankkonto gefüllt. 2018 plauderte sie aus, dass sie 17,5 Millionen Euro im Jahr verdiene und damit zu den bestbezahlten Schauspielerinnen zähle. Zu Gast bei "Call Her Daddy" reflektierte sie dies kürzlich. "Mein Manager sagte zu mir: 'Bist du bereit, unbeliebt zu sein?'", erzählte die 55-Jährige. Sie finde das Gehalt allerdings gerechtfertigt, da sie viel Verantwortung trage: "Ich bin das Gesicht, die Stimme und sozusagen die Disney-Prinzessin dieses Franchise."

Getty Images Ellen Pompeo (Mitte) mit ihren Hollywood-Kollegen

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

