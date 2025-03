"Grey's Anatomy" ohne Sandra Oh: Ellen Pompeo war betroffen

Grey's Anatomy ohne Sandra Oh (53) in der Rolle der kühlen, ehrgeizigen Cristina? Für Ellen Pompeo (55) war das zunächst unvorstellbar. Die Hauptdarstellerin blickte am Mittwoch im Podcast Call Her Daddy auf eine besonders emotionale Phase ihrer Karriere zurück: den Abschied von Sandra aus der weltweit beliebten Serie. 2014 verließ die kanadische Schauspielerin die Erfolgsserie, in der sie zehn Staffeln lang als Dr. Cristina Yang an der Seite von Ellen Pompeos Figur Dr. Meredith Grey zu sehen war. "Ich dachte wirklich, dass die Serie nach ihrem Ausstieg endet", gestand Ellen im Gespräch mit der Moderatorin Alex Cooper (30). Die Dreifachmama Ellen beschrieb Sandras Abschied als großen Verlust sowohl für die Serie als auch für sie persönlich: "Es fühlte sich an, als würde die Hälfte der Show einfach gehen."

Sandra hatte die Serie damals auf eigenen Wunsch verlassen. Im Vorfeld hatte sie erklärt, dass sie das Kapitel Cristina Yang für sich abschließen wolle. In einem Interview mit Hollywood Reporter sagte sie 2013: "Ich habe das Gefühl, dass ich der Figur alles gegeben habe, was ich konnte. Es war Zeit für uns beide, weiterzuziehen." Ihr letzter Auftritt in der Krankenhausserie wurde zu einem der emotionalsten Momente der Show, insbesondere durch den unvergesslichen Satz von Cristinas Abschiedsszene: "Er ist sehr träumerisch, aber er ist nicht die Sonne. Du bist die Sonne." Eingefleischten Fans dürften diese Worte einen Schauer über den Rücken jagen. Die Schauspielerin hinterließ nicht nur bei ihren Kollegen, sondern auch bei den Fans eine große Leere. "Es fühlte sich an, als würde immer ein Stück fehlen", drückte auch Moderatorin Alex ihr Bedauern aus. Für die Darstellung ihrer Figur wurde Sandra immerhin mit einem Golden Globe und einem SAG Award gewürdigt.

Ellen Pompeo würdigte im Podcast Sandras immensen Einfluss auf die Serie und die Fernsehlandschaft im Allgemeinen. Sie lobte ihre Kollegin als "feministische Vorreiterin", die mit ihrer Darstellung der Cristina Yang mutige Themen auf die Primetime-Bühnen brachte. Ob es um Abtreibung oder die Bedeutung weiblicher Freundschaften ging – Sandra habe dabei eine besondere Rolle gespielt: "Sie hat das Spiel verändert, keine Frage", sagte Ellen. Trotz des Ausstiegs blieb die Freundschaft der beiden Schauspielerinnen unvergessen. In Interviews betonte Sandra später oft, wie wichtig diese Verbindung für sie sei, auch wenn sie nach ihrem Abschied neue berufliche Wege eingeschlagen habe. Ellen bleibt unterdessen weiterhin Teil der Serie, deren 21. Staffel hierzulande am 28. April auf Disney+ startet.

Getty Images Sandra Oh und Ellen Pompeo bei einer Pressekonferenz, Juli 2004

Getty Images Ellen Pompeo im März 2025

