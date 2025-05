So eng sind Taylor Swift und Ellen Pompeo befreundet

Über die letzten Jahre hat Taylor Swift (35), die international bekannte Pop-Ikone, eine enge Freundschaft mit Ellen Pompeo (55), der Schauspielerin aus "Grey’s Anatomy", aufgebaut. Die beiden Frauen, die sich in unterschiedlichen Lebensphasen befinden und verschiedene Lebensstile führen, verstehen sich trotz eines Altersunterschieds von 20 Jahren ausgezeichnet. "Ellen bewundert Taylor, und die Bewunderung beruht auf Gegenseitigkeit", verriet ein Insider gegenüber OK! Magazine. Schon seit Jahren ist bekannt, dass Taylor ein großer Fan von "Grey’s Anatomy" ist – 2011 benannte sie sogar ihre Katze nach Ellen Pompeos Serienfigur Meredith Grey. Inzwischen hat sich aus der einstigen Fan-Beziehung eine echte Hollywood-Freundschaft entwickelt.

Zu ihrer ersten Begegnung kam es 2015 am Set von Taylors Musikvideo "Bad Blood", in dem Ellen überraschend einen Gastauftritt hatte. Schon damals beeindruckte Taylor die Schauspielerin mit ihrer Großzügigkeit: Weil Ellen und ihr Ehemann Chris Ivery ein Musikprojekt für Frühchen in einem Krankenhaus unterstützten, bat sie Taylor während ihres ersten Treffens um eine Spende. "Taylor kannte mich gerade mal 20 Minuten, und trotzdem schrieb sie einen riesigen Scheck, ohne mit der Wimper zu zucken", erzählte Ellen in der "Jennifer Hudson Show". Seitdem pflegen die beiden einen immer enger werdenden Kontakt.

Was als gegenseitige Wertschätzung begann, hat sich zu einer stabilen Freundschaft entwickelt. Taylor ist bekannt für ihre engen Beziehungen zu Prominenten wie Hugh Jackman (56), Selena Gomez (32) oder Blake Lively (37) und lebt ganz nach dem Prinzip, dass Alter und Lebensumstände keine Rolle spielen. Beim nächsten Besuch der Sängerin in Los Angeles könnte ein gemeinsames Dinner-Date anstehen – möglicherweise zusammen mit Ellens Ehemann Chris und Taylors Partner Travis Kelce (35).

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

