"Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo erhält Walk-of-Fame-Stern

Ellen Pompeo (55), bekannt als Dr. Meredith Grey aus der weltweit beliebten Serie Grey's Anatomy, wird am 29. April mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood geehrt. Die Schauspielerin, die diese Rolle für über zwei Jahrzehnte verkörperte, zeigte sich über die Auszeichnung stolz und dankbar. "Das ist wirklich aufregend, freute sich Ellen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in London. Trotz des Erfolgs sei es für sie jetzt jedoch an der Zeit, sich anderen kreativen Projekten zu widmen, wie sie verriet.

Aktuell ist die Schauspielerin bei Disney+ in der Dramaserie "Good American Family" zu sehen. Die Serie basiert auf einem echten Fall, der 2010 die Öffentlichkeit bewegte. Sie erzählt die Geschichte von Kristine und Michael Barnett, die ein vermeintlich sechsjähriges Mädchen aus der Ukraine adoptierten, das an einer Wachstumsstörung litt – nur um später vor Gericht zu behaupten, es habe sich um eine erwachsene Betrügerin gehandelt. Ellen übernimmt in dieser Serie die komplexe Rolle der Adoptivmutter und kehrt damit erstmals nach ihrem Serienausstieg vor die Kamera zurück. Seit der 19. Staffel hat Ellen, die sich jahrelang an der Seite von Sandra Oh (53) als ikonische Dr. Christina Yang in die Herzen der Zuschauer gespielt hat, ihre Rolle zwar stark zurückgefahren und ist nur noch in wenigen Episoden zu sehen. Doch sie bleibt für das Grey Sloan Memorial Hospital eine wichtige Konstante.

Für die in Massachusetts geborene Ellen markiert diese neue Phase ihrer Karriere eine spannende Abwechslung – und zugleich einen Neubeginn. Vor ihrer Rolle als Dr. Grey war sie in mehreren kleineren Filmprojekten wie "Catch Me If You Can" und "Daredevil" zu sehen, der große Durchbruch gelang ihr jedoch erst 2004. Privat hält sie ihr Leben weitgehend aus dem Rampenlicht heraus und lebt mit ihrem Ehemann Chris Ivery und den gemeinsamen drei Kindern zurückgezogen in Los Angeles. "Ich fühle mich gesegnet und voller Energie, jetzt neue kreative Herausforderungen anzunehmen", erklärte die Schauspielerin kürzlich. Fans können sich daher auf weitere spannende Projekte von ihr freuen.

ABC/AdMedia/Sipa Press/0602272055 Sandra Oh und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

Getty Images Ellen Pompeo und ihr Ehemann Chris Ivery, 2011

