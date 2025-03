Ellen Pompeo strahlt bei Premiere ihrer neuen Serie in Beige

Ellen Pompeo (55) hat sich zuletzt in London abermals von ihrer elegantesten Seite gezeigt, als sie zusammen mit ihren Co-Stars auf dem roten Teppich der berühmten BAFTA-Location für die Premiere ihrer neuen Serie "Good American Family" erschien. Für den Anlass trug die Grey's Anatomy-Berühmtheit einen stylishen Look mit einem beigen Fellmantel, einer farblich passenden Anzughose und spitzen Pumps. Bei der Veranstaltung strahlte Ellen neben ihren Kollegen Mark Duplass (48) und Imogen Faith Reid, wobei die 27-Jährige ihre Fans in einem eleganten, olivgrünen Satinkleid begeisterte.

Die kürzlich veröffentlichte Hulu-Serie "Good American Family" erzählt die packende Geschichte eines Paares, das ein Mädchen mit einer seltenen Form von Kleinwuchs adoptiert. Doch die scheinbar herzergreifende Familiengeschichte nimmt eine düstere Wende, als sie beginnen, an der Identität und dem Alter ihrer Adoptivtochter – gespielt von Imogen – zu zweifeln. Ellen und Mark schlüpfen in die Rollen von Kristine und Michael Barnett, den Eltern, deren Entscheidungen schließlich nicht nur ihre Familie zerreißen, sondern auch in den Schlagzeilen und einem juristischen Drama enden. Die Serie basiert auf realen Vorfällen und spiegelt verschiedene Ereignisse wider. Laut Hulu soll die Geschichte vor allem die Perspektiven der Beteiligten beleuchten und Fragen zu Vertrauen und Vorurteilen aufwerfen.

Für Ellen markiert die Miniserie einen bedeutenden Moment in ihrer Karriere, nachdem sie 19 Jahre lang in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" mitgespielt hatte. Die Schauspielerin, die aus bescheidenen Verhältnissen stammt, wurde durch ihre Rolle als Meredith Grey zur Kultfigur. In Interviews betonte sie mehrfach, dass sie nach ihrem Ausstieg bei der Krankenhausserie bewusst neue, herausfordernde Projekte annehmen wollte. Aktuell genießt Ellen ihr berufliches Comeback und kümmert sich neben ihrer Karriere um ihre drei Kinder, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann großzieht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Duplass, Imogen Faith Reid und Ellen Pompeo, "Good American Family"-Darsteller

Anzeige Anzeige

ActionPress Meredith Grey (Ellen Pompeo) in "Grey's Anatomy"

Anzeige Anzeige