Das erwartet die Zuschauer bei "Kampf der Realitystars"

Arabella Kiesbauer (56) übernimmt bald das Moderationszepter bei Kampf der Realitystars. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI verspricht die Österreicherin, dass die TV-Show auch diesmal wieder hochkarätiges Drama und intensive Emotionen mitbringt: "Die Zuschauer erwartet in der neuen Staffel wie gewohnt sehr viel Emotion und natürlich auch Drama. Das bleibt nicht aus, wenn ein bunter Mix von Stars und Sternchen zusammengewürfelt und aufeinander losgelassen wird."

Das Erfolgsformat bringt Jahr für Jahr prominente Gesichter aus den unterschiedlichsten Ecken des Showbusiness an den Strand von Thailand. Das Ziel: Sie kämpfen um den Titel "Realitystar des Jahres" und ein saftiges Preisgeld. Doch bevor es so weit ist, müssen sie nicht nur Challenges bestehen, sondern auch miteinander auskommen – keine leichte Aufgabe, wie Arabella schon andeutet. In diesem Jahr sind von Reality-TV-Star Tara Tabitha (32) bis hin zu Schauspieler Martin Semmelrogge (69) eine große Bandbreite an Promis mit dabei.

Arabella ist vor allem durch ihre langjährige Moderation talkshowartiger Formate bekannt und gilt als fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsbranche. Bereits in den 90er-Jahren erlangte sie mit ihrer Talkshow "Arabella" Kultstatus und konnte seitdem ihre Vielseitigkeit als Moderatorin, Autorin und auch als Model unter Beweis stellen. Arabella ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern, die ihr Leben abseits der Kameras bereichern.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer

Getty Images Arabella Kiesbauer in Barcelona, 2018

