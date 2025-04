Rechtsstreit zwischen Blake Lively & Justin eskaliert weiter

Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) befinden sich mitten in einem erbitterten Rechtsstreit, der Hollywood erschüttert. Die Gossip Girl-Darstellerin beschuldigte den Schauspieler und Regisseur aus It Ends With Us im Dezember 2024 der sexuellen Belästigung und warf ihm vor, eine Schmutzkampagne gegen sie zu führen. Justin reagierte prompt mit einer 400-Millionen-Dollar-Klage wegen Verleumdung, die sich auch gegen Blakes Ehemann Ryan Reynolds (48) und ihre Publizistin Leslie Sloane richtet. Am 3. April reichte Blakes Team laut Daily Mail eine Gegenantragsstellung ein, um die Klage abzuweisen, woraufhin Justins Anwälte vehement dagegen argumentierten. Beide Seiten lassen keine Gelegenheit aus, sich in Statements und gerichtlichen Dokumenten scharf anzugreifen.

Blake wirft Justin vor, er wolle Opfer sexueller Belästigung zum Schweigen bringen und hindere nicht nur sie, sondern auch andere daran, sich zu äußern. In gerichtlichen Unterlagen betonte ihr Anwaltsteam, dass Justins Klage ein massiver Angriff auf den Schutz von Belästigungsopfern sei. "Dies ist ein Versuch, sie rechtlich zu vernichten", heißt es in einem Statement. Justin hingegen beharrt darauf, dass die Vorwürfe der Schauspielerin falsch und rufschädigend seien. Er bezeichnet ihre Anschuldigungen als "kalkulierten Versuch", seine Karriere und die seines Studios Wayfarer zu zerstören. Besonders pikant: Auch Ryan, der Blake öffentlich unterstützt, wird von Justins Team als "Mitverschwörer" benannt.

Justin und Blake hatten während der gemeinsamen Arbeit an der Bestsellerverfilmung "It Ends With Us" einen öffentlich als angespannt wahrgenommenen Umgang. Gerüchte um Spannungen machten die Runde, als die beiden Stars bei den Premieren des Films nicht gemeinsam posierten. Blake, die mit Ryan vier Kinder großzieht, hat in der Vergangenheit wiederholt über die Bedeutung von Familie und Unterstützung gesprochen. Derweil ist Justin bekannt für seine Bemühungen um Diversität und integrative Geschichten in seinem Studio. Der Konflikt rückt nun nicht nur die rechtliche Auseinandersetzung, sondern auch die scheinbar widersprüchlichen öffentlichen Personas der beiden Stars ins Rampenlicht.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspieler

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler

