Kesha posiert in gewagtem Look auf dem Empire State Building

Sängerin Kesha (38) hat mit einem aufsehenerregenden Auftritt auf dem Empire State Building für Furore gesorgt. Inmitten eisiger Temperaturen von rund sieben Grad Celsius posierte die Musikerin auf der berühmten Aussichtsplattform im 86. Stock des Wahrzeichens von New York – und zog dabei alle Blicke auf sich. In einem ultraknappen Outfit und ihrem typisch gewagten Stil präsentierte sie sich den Fotografen. Bei dem ikonischen Moment zeigte die "Tik Tok"-Interpretin ihre Pobacken unter der knappen Kleidung zudem beinahe nackt, während sie sich in verschiedene Posen warf.

Kesha ist bekannt für ihre unkonventionelle Art und ihren Sinn für spektakuläre Auftritte. Ende 2024 erschien die Künstlerin beispielsweise beim GLAMOUR Women of the Year Award 2024 in einem ebenso ungewöhnlichen Look. In einem Kleid, das aussah, als wäre es aus schwarzen Müllsäcken zusammengebastelt, stellte sie sich den Fotografen auf dem roten Teppich. Noch ein weiteres Detail sorgte für Aufsehen: Statt einer Handtasche kombinierte die US-Amerikanerin eine E-Zigarette zu dem Look, aus der sie vor aller Augen einen kräftigen Zug nahm.

Auch ihre Musik erregte zuletzt Aufmerksamkeit. Vor etwa vier Monaten meldete sie sich mit ihrer brandneuen Solo-Single "Delusional" zurück. Es war einer der ersten Songs, den Kesha nach der endgültigen Trennung von Dr. Lukes (51) Plattenlabel veröffentlichte. Diese Entscheidung hatte ihr mehr kreative Freiheit verschafft. Auf Instagram hatte die 38-Jährige zudem ein Selfie mit der vielsagenden Bildunterschrift geteilt: "Allen einen schönen Tag der Wahnvorstellungen außer meinem Ex". Damit gab sie ihren Followern schon vielsagende Hinweise auf den Inhalt des Liedes.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kesha, Glamour Women Of The Year Award 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kesha, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige