Top oder Flop? Kesha posiert in Jogginghose und Korsett

Kesha (38) sorgte in New York City für Aufsehen. Die Sängerin, die gerade erst ihre "The Tits Out Tour" für den Sommer angekündigt hat, wurde vor den Studios der "The Drew Barrymore Show" gesichtet. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, posiert sie in einem lässigen Look mit einer dunklen Jogginghose, einem blau-weißen Korsett-Top und flauschigen schwarzen Stiefeln. Später zeigte sich Kesha in einem auffälligen pinken Minikleid mit passender Lederjacke, als sie zu ihrem nächsten Termin eilte.

Die "Die Young"-Sängerin ließ ihre Fans vergangene Woche über Instagram wissen, dass sie diesen Sommer die Bühne in Nordamerika rocken wird, begleitet von Künstlern wie Scissor Sisters und Slayyyter. Die Tour, die von der Dating-App Feeld unterstützt wird, soll dabei nicht nur für Musik, sondern auch für Freiheit und Liebe stehen. "Die wichtigste politische Handlung ist aktuell die Liebe", erklärte Kesha im Gespräch mit dem Magazin People. Zudem erscheint am 4. Juli ihr neues Album "Period." – das erste Album bei ihrem eigenen Label Kesha Records.

Diese neue Ära markiert für die Sängerin einen Meilenstein, nachdem sie im vergangenen Jahr ihre rechtlichen Streitigkeiten mit Dr. Luke (51) beigelegt hat. In einem Interview mit Paper Magazine beschrieb Kesha das Album als ein Produkt ihrer künstlerischen und emotionalen Befreiung: "Ich versuche wirklich, Freiheit in jeder erdenklichen Weise zu verkörpern." Ihre Erlebnisse und Kämpfe in den vergangenen Jahren haben sie geprägt – umso mehr setzt sie auf ihre Botschaften von Selbstliebe und Authentizität.

Getty Images Kesha, Musikerin

Instagram / kesha Kesha, Sängerin

