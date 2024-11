Kesha bringt neue Single "Delusional" über ihren Ex heraus

Die US-amerikanische Sängerin Kesha (37) meldet sich mit ihrer neuen Solo-Single "Delusional" zurück und begeistert ihre Fans weltweit. Die Künstlerin veröffentlichte ihren neuesten Track am Freitag, dem 29. November, und setzt damit ein starkes Zeichen, knapp fünf Monate nach ihrem letzten Song "Joyride". Mit "Delusional" präsentiert Kesha ihre zweite Single, seit sie sich endgültig von dem Plattenlabel von Dr. Luke getrennt hat, ein Schritt, der ihr mehr kreative Freiheit ermöglicht hat. Auf Instagram teilte sie ein Selfie mit der vielsagenden Bildunterschrift: "Allen einen schönen Tag der Wahnvorstellungen außer meinem Ex", was bereits auf den Inhalt des Songs hinwies und die Neugier ihrer Follower weckte.

In "Delusional" verarbeitet Kesha offen die Erfahrungen aus einer vergangenen Beziehung und scheut sich nicht, klare Worte an ihren Ex-Partner zu richten. Der eingängige Refrain lautet: "Baby, du hast Wahnvorstellungen, zu denken, du könntest je etwas finden, dass so schön ist. Jemanden mit einer Liebe wie der meinen". Die ehrlichen und direkten Texte spiegeln Keshas Stärke und ihren Willen wider, sich von negativen Einflüssen zu befreien. Fans können sich darauf freuen, die neue Single live zu hören, denn Kesha wird laut Just Jared am 15. Dezember in Boston und am 17. Dezember in Washington, D.C. im Rahmen der iHeartRadio Jingle Ball Tour auftreten.

Die Trennung von Dr. Lukes Label markierte einen bedeutenden Neuanfang in ihrem kreativen Schaffen. Nachdem sie 2009 mit dem Song "Tik Tok" weltweit bekannt wurde und mit Hits wie "We R Who We R" und "Praying" internationale Erfolge feierte, hat die Sängerin in den letzten Jahren immer wieder mit rechtlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Ihre neue Musik könnte nicht nur ein Zeichen ihrer künstlerischen Freiheit sein, sondern auch ein Ausdruck der Kraft und Unabhängigkeit, die sie sich Stück für Stück zurückerobert hat.

Kesha, Musikerin

Kesha, Sängerin

