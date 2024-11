Kesha trägt Müll-Outfit und raucht auf dem roten Teppich

Für Kesha (37) ist jeder Red Carpet eine Chance, ihre ausgefallene Persönlichkeit zur Schau zu stellen. Beim GLAMOUR Women of the Year Award 2024 posiert die Musikerin in einem Kleid, das aussieht, als wäre es aus schwarzen Müllsäcken zusammengebastelt. Darüber hinaus sorgt die Robe mit einem XXL-Beinschlitz und weiteren Cut-Outs für große Augen. Auch die Schuhe der Musikerin sind alles andere als langweilig: Ihre High Heels sind mit Metallstacheln ausgestattet. Statt einer Handtasche kombiniert die "Die Young"-Interpretin eine E-Zigarette zu dem Look, aus der sie auf dem roten Teppich einen kräftigen Zug nimmt.

Bei der Preisverleihung darf sich Kesha über den Award in der Kategorie "Music Icon" freuen. Damit soll nicht nur ihr musikalisches Werk, sondern vor allem ihr Kampf gegen Ungerechtigkeit in der Industrie gewürdigt werden. Auch gegen den mutmaßlichen Gewalttäter P. Diddy (55) spricht sie sich immer wieder aus. Im Gespräch mit Glamour macht sie deutlich: "Mir tun alle von Herzen leid, die in diesen Strudel negativer Energie im Business gekommen sind und darunter leiden mussten. Das alles, diese Formen von Missbrauch, diese toxischen Strukturen müssen dringend vollständig und lückenlos offengelegt werden."

Um ein Zeichen gegen den in Ungnade gefallenen Produzenten zu setzen, änderte Kesha im Sommer sogar eine Zeile in ihrem Hit "TiK ToK". Anstelle von "Wache morgens auf und fühle mich wie P. Diddy" singt sie nun "Wache morgens auf und denke mir, scheiß auf P. Diddy". Auf X erklärte die 37-Jährige damals ihre Entscheidung: "Dieser Song verewigt eine Seite von mir, die ich sehr liebe und jetzt mit aller Kraft schützen muss. Die Welt hat sich so sehr verändert und ich mich auch."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kesha, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige