Kyle Richards schwärmt von ihrer Freundschaft mit Kesha

Wie sind die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin Kyle Richards (55) und Kesha (37) Freundinnen geworden? Das verriet die Reality-TV-Persönlichkeit während eines Amazon-Livestreams, in dem sie über ihre besondere Verbindung zu der Popsängerin sprach. Kyle erklärte, dass die beiden sich über Instagram kennengelernt hätten, nachdem Kesha ihr zuerst auf der Plattform gefolgt sei. Nach einigen Nachrichten hätten sie sich schließlich zu einem gemeinsamen Abendessen verabredet. "Sie ist so großartig", meinte Kyle über ihre inzwischen enge Freundin und schwärmte weiter: "Sie ist sehr talentiert und eine sehr liebenswerte Person."

Während des Livestreams erwähnte die 55-Jährige noch eine weitere Freundin – Countrysängerin Morgan Wade (29), mit der Kesha kürzlich das Lied "Walked on Water" aufnahm. Der Song erschien auf Morgans viertem Studioalbum "Obsessed" und wurde von Kyles ältester Tochter Farrah Brittany (35) in den höchsten Tönen gelobt. In einem Instagram-Post gratulierte Farrah den beiden Musikerinnen zu ihrem Song. Die Frage, wie lange sich Kyle und Kesha bereits kennen, ließ Kyle in dem Livestream unbeantwortet.

Bekannt ist jedoch, dass sie zusammen mit Avril Lavigne (39) bei einer Oscars-Party im März 2024 gesichtet wurden und danach gemeinsam eine Skireise nach Aspen unternahmen. Im April waren sie mit Kyles Nichte Paris Hilton (43) beim Neon Carnival unterwegs, und im Mai genossen die Freundinnen einen glamourösen Abend in Beverly Hills. Und im Juli verteidigte Kyle ihre Freundin, als Kesha öffentlich für ihr Aussehen kritisiert wurde: "Ich verstehe das nicht. Es ist 2024 und sie ist wunderschön." Kyle meinte weiter: "Die Leute müssen endlich aufhören, über Frauenkörper zu urteilen."

Getty Images Kyle Richards, Avril Lavigne und Kesha bei der Elton John Aids Foundation, März 2024

Getty Images Paris Hilton mit ihrer Tante Kyle Richards, 2016 in Beverly Hills

