Sie muss blechen: Lilly Becker verliert vor Gericht gegen Ex

Lilly Becker (48) muss ihrem ehemaligen Partner Pierre Uebelhack eine beträchtliche Summe zurückzahlen. Wie Bild berichtet, entschied das Münchner Landgericht, dass die amtierende Dschungelkönigin 218.000 Euro an den TV-Manager überweisen muss – und zwar alles auf einmal. Die Summe stammt aus einer langanhaltenden rechtlichen Auseinandersetzung, in der es um angebliche Darlehen ging, die Pierre Lilly während ihres turbulenten Lebensabschnitts nach der Trennung von Boris Becker (57) zur Verfügung gestellt hatte. Das Urteil dürfte eine finanzielle Belastung für Lilly darstellen, da ein beachtlicher Teil ihrer Dschungel-Gage von etwa 100.000 Euro hiervon betroffen ist.

Im Zentrum des Streits stand die Frage, ob die Gelder, die Pierre Lilly zahlte, Schenkungen oder Darlehen waren. Während Pierre von einem klaren Darlehensvertrag sprach, den Lilly sogar unterschrieben haben soll, widersprach das Model vehement. Sie bestritt nicht nur die Existenz eines solchen Vertrags, sondern erklärte auch, dass ihre Unterschrift digital hinzugefügt worden sei. Pierre hielt dagegen und verwies auf konkrete Absprachen, die sogar von Zeugen untermauert wurden. Trotz der Kontroversen fiel das Urteil schlussendlich zu seinen Gunsten aus. Der zuständige Richter erklärte laut der Boulevardzeitung in seiner Urteilsbegründung, dass die 48-Jährige vor Gericht gelogen habe.

Geäußert hat sich Lilly zur Niederlage vor Gericht bislang nicht. Die hohe Summe muss sie allerdings erst dann an ihren Ex-Partner zahlen, wenn die Entscheidung rechtskräftig ist. Das Urteil kann das Model nämlich noch vor dem Oberlandesgericht anfechten. Anwesend sei die gebürtige Niederländerin nicht gewesen. Das Urteil samt Begründung wird ihren Anwälten demnach zugestellt. "Ich nehme das sehr seriös, aber ich bin auch froh, wenn es vorbei ist [...] und am Ende kommt die Wahrheit immer heraus", erklärte sie noch im Februar in einem Interview mit RTL voller Zuversicht.

Getty Images Lilly Becker im März 2024

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

